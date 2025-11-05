Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις από το γήπεδο

Νεαροί ηλικίας 19-30 ετών που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι υπό το μικροσκόπιο των Αρχών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις από το γήπεδο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 20χρονος, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Η σύρραξη ξέσπασε ανάμεσα σε νεαρούς ηλικίας από 19 έως 30 ετών, με αφορμή που ερευνάται από τις Αρχές.

Οι αστυνομικές Αρχές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας έχουν ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι κάτοικοι Χαλκίδας και περιοχών της Αυλίδας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται άτομα ηλικίας 19, 20, 21 και 30 ετών, ενώ ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του φαίνεται πως συμμετείχε στη συμπλοκή πριν δεχτεί θανατηφόρο πλήγμα.

ΑΕΚ - ΧΑΛΚΙΔΑ

Ο άτυχος νέος ήταν γνωστός στους κύκλους των φιλάθλων της πόλης, από μικρός παρακολουθούσε αγώνες της αγαπημένης του ομάδας και ανέβαζε φωτογραφίες από το γήπεδο, όπου βρισκόταν συχνά.

aek.jpg

Ο άτυχος Μάριος που έχασε τη ζωή του μετά την αιματηρή συμπλοκή

Ο ίδιος, όπως και η παρέα του, αγαπούσαν ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο και την ομάδα τους. Πήγαιναν συχνά στο γήπεδο, συμμετείχαν ενεργά στην κερκίδα και μοιράζονταν στιγμές ενθουσιασμού στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνοντας τη στενή τους σχέση με τον κόσμο των οπαδών.

ΧΑΛΚΙΔΑ

Στο σημείο που ο 20χρονος άφησε την τελευταία του πνοή, οι φίλοι του αφήνουν λουλούδια.

1762349460364-251925843-2d6f9b76-57402500914268547894457958766550369341011837n.jpg

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και του νεαρού που είχε εμπλοκή στη δολοφονία Λυγγερίδη. Η σύλληψή του έγινε μετά από έλεγχο στην πλατεία Ελευθερίας στη Χαλκίδα. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι επρόκειτο για τραυματισμένο άτομο και τον συνέλαβαν, ωστόσο ο ίδιος τήρησε αρνητική στάση και δεν παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο θανάσιμο επεισόδιο.

Η συμπλοκή των νεαρών συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, όταν οκτώ άτομα, τέσσερα από κάθε «πλευρά», που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, έδωσαν «ραντεβού» στην περιοχή της Χαλκίδας. Πηγές από την αστυνομία χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «ξεκάθαρο ραντεβού θανάτου».

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας άνδρας που έχει εμπλοκή και στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, κατά τα οπαδικά επεισόδια έξω από το γήπεδο του Ρέντη, τον Δεκέμβριο του 2023.

Στις 09:00 οι τέσσερις κατηγορούμενοι από τη μία παρέα πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα με σκοπό να απολογηθούν ωστόσο πήραν προθεσμία για την Παρασκευή.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 13:00 στον Εισαγγελέα πήγαν και οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες οι οποίοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί τα 2 αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν αλλά και ένα στυλιάρι που οι δράστες το πέταξαν μετά το φονικό οπαδικό επεισόδιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:41ΚΟΣΜΟΣ

Το κλιματικό παράδοξο: Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχει αυξήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη

16:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική για την... καραμέλα του Αυγενάκη

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το «Σαν Σίρο» αγοράστηκε από Μίλαν και Ίντερ έναντι σχεδόν 200 εκατ. ευρώ

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η Πρόεδρος του Μεξικού - Το ακατάλληλο άγγιγμα και η απόπειρα φιλιού

16:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ελλάδα σε αγαπώ»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Στη φυλακή ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης μαθήτριας

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Παίρνει θέση ο στρατός στην μάχη με τις... αρκούδες - Περισσότερες από 100 επιθέσεις και 12 νεκροί

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις στα social media από το γήπεδο

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στη δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη: 25 Νοεμβρίου ξανά στο Εφετείο οι 147 κατηγορούμενοι

15:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγενάκης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Περήφανος για την υπουργία του

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

CEO Euroleague: «Αν συνεχίσει έτσι, το NBA θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ - Ασφαλές το Τελ Αβίβ»

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ζοράν Μαμντάνι: Το εξώφυλλο του «The New Yorker», ο δήμαρχος με την αστική εμπειρία και τα ερωτήματα

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Tom Brady ανακοίνωσε ότι ο νέος σκύλος του είναι κλώνος του προηγούμενου - «Αγαπώ τα ζώα μου»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο λόγος για τον οποίο όλα τα αεροσκάφη της Boeing ξεκινούν και τελειώνουν με τον αριθμό «7»

15:12ΥΓΕΙΑ

Νέα πρωτοποριακή χειρουργική μέθοδος για τον Καρκίνο του Προστάτη

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος χωρίς τέλος: «Πρέπει να απομακρύνω κάθε πηγή στρες» έλεγε η Αντζελίνα Τζολί - Γιατί ζητά να δημοσιευθούν τα email της ο Μπραντ Πιτ

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - Εντοπίστηκε οπλισμός σε σπηλιά

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο «εγκλωβίστηκε» εξαιτίας παρκαρισμένου αυτοκινήτου - Με τα πόδια συνέχισαν οι επιβάτες

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η απεργία των ταξί - Τι αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση με τον Κυρανάκη

14:52ME TO N & ME TO Σ

Τουμπεκί…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - Εντοπίστηκε οπλισμός σε σπηλιά

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις στα social media από το γήπεδο

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - «Έπαιζαν πόλεμο» ακροβολισμένοι

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Παίρνει θέση ο στρατός στην μάχη με τις... αρκούδες - Περισσότερες από 100 επιθέσεις και 12 νεκροί

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Μαύρες Χήρες» της Ρωσίας: Η απάτη με τους «λευκούς γάμους» και τις αποζημιώσεις στις οικογένειες των νεκρών στρατιωτών

14:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

22:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης για σειρά απατών

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η Πρόεδρος του Μεξικού - Το ακατάλληλο άγγιγμα και η απόπειρα φιλιού

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο «εγκλωβίστηκε» εξαιτίας παρκαρισμένου αυτοκινήτου - Με τα πόδια συνέχισαν οι επιβάτες

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος χωρίς τέλος: «Πρέπει να απομακρύνω κάθε πηγή στρες» έλεγε η Αντζελίνα Τζολί - Γιατί ζητά να δημοσιευθούν τα email της ο Μπραντ Πιτ

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

13:36ΥΓΕΙΑ

Το σώμα σας χρειάζεται αυτό πριν τον ύπνο αλλά λίγοι το γνωρίζουν

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η απεργία των ταξί - Τι αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση με τον Κυρανάκη

23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ