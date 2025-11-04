Χαλκίδα: «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο που βρέθηκε ο 22χρονος - Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Στο φως έρχονται σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ της δολοφονικής επίθεσης που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (03/11) στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας εντοπίστηκε από την αστυνομία τραυματίας νεαρός μακριά από το σημείο του αιματηρού περιστατικού. Πρόκειται για έναν 22χρονο που φέρει κατάγματα και ένα χτύπημα από μαχαίρι κάτω από το μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χαλκίδας φρουρούμενος καθώς έχει συλληφθεί για την συμμετοχή του στην συμπλοκή.

Στο επίκεντρο των ερευνών έρχεται ένα μαύρο αυτοκίνητο, στο οποίο, σύμφωνα με το eviaonline.gr, εντοπίστηκε από αστυνομικούς ο χτυπημένος νεαρός μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Το όχημα εντός του οποίου βρέθηκε ο 22χρονος. eviaonline

Το αυτοκίνητο για τουλάχιστον τρεις ώρες έγινε «φύλλο και φτερό» καθώς εξετάστηκε από ειδικό κλιμάκιο που έχει έρθει από την Αθήνα για αποτυπώματα και DNA.

Διαβάστε επίσης