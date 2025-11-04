Χαλκίδα: «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο που βρέθηκε ο 22χρονος - Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Για τρεις ώρες ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα έψαχνε το όχημα για αποτυπώματα και ίχνη DNA

Newsbomb

Χαλκίδα: «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο που βρέθηκε ο 22χρονος - Νοσηλεύεται φρουρούμενος
eviaonline
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο φως έρχονται σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ της δολοφονικής επίθεσης που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (03/11) στην οδό Ληλαντίων στη Χαλκίδα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας εντοπίστηκε από την αστυνομία τραυματίας νεαρός μακριά από το σημείο του αιματηρού περιστατικού. Πρόκειται για έναν 22χρονο που φέρει κατάγματα και ένα χτύπημα από μαχαίρι κάτω από το μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χαλκίδας φρουρούμενος καθώς έχει συλληφθεί για την συμμετοχή του στην συμπλοκή.

Στο επίκεντρο των ερευνών έρχεται ένα μαύρο αυτοκίνητο, στο οποίο, σύμφωνα με το eviaonline.gr, εντοπίστηκε από αστυνομικούς ο χτυπημένος νεαρός μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

oxima-dolofonia-xalkida

Το όχημα εντός του οποίου βρέθηκε ο 22χρονος.

eviaonline

Το αυτοκίνητο για τουλάχιστον τρεις ώρες έγινε «φύλλο και φτερό» καθώς εξετάστηκε από ειδικό κλιμάκιο που έχει έρθει από την Αθήνα για αποτυπώματα και DNA.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:03ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Tuborg Pink στήριξε και φέτος το «Άλμα Ζωής» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τουριστικό λεωφορείο εγκλωβίστηκε λόγω πεζογέφυρας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Ώρα Δικαιοσύνης για τον Γιώργο Λυγγερίδη: Αύριο ξεκινά η δίκη σε αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Η γερμανική αστυνομία «συλλαμβάνει» κύκνο και το βίντεο γίνεται viral

15:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Η επική ανατροπή Βαβρίνκα κι όλα όσα έγιναν τη Δευτέρα (βίντεο)

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο - Βίντεο

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν γνωρίζω τίποτα για δικογραφίες που με αναφέρουν

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τελέστηκε η κηδεία της 56χρονης στα Χανιά

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια:Η «σύσκεψη» στο κελί των φυλακών Αλικαρνασσού λίγες ώρες πριν την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού - Τι ειπώθηκε

15:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Μετά το Telekom Center Athens έφυγε για ATP Finals o Τζόκοβιτς!

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανός έμπορος ναρκωτικών επικαλέστηκε τον πιο απίθανο λόγο για να μην εκδοθεί στην Ιταλία

15:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό - Προτεραιότητα η στήριξη των πολιτών και η μείωση των άμεσων φόρων»

15:25WHAT THE FACT

Επιστήμονες «έλυσαν» το αιώνιο μυστήριο του ημερολογίου των Μάγια: Πώς προέβλεπαν τις εκλείψεις πριν από 1.000 χρόνια

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έρχεται νόμος για απαγόρευση διαμαρτυριών έξω από σπίτια αξιωματούχων

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού βρέχει αυτήν την ώρα - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία, τι λέει ο Τσατραφύλλιας για «καρεκλοπόδαρα»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: «Δεν μπορείς να κλείσεις το 48% των καταστημάτων χωρίς διαβούλευση με την κοινωνία», λένε οι εργαζόμενοι

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για ΕΛΤΑ: Απέσυραν τον Σκλήκα πριν τη συνεδρίαση για να αποφύγουν τη λογοδοσία

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Φονική συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα: «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο που βρέθηκε ο 22χρονος τραυματίας - Νοσηλεύεται φρουρούμενος

14:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για ΕΛΤΑ: «Πώς δίνεις 250 εκατομμύρια για εκσυγχρονισμό και δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός;»

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «κλειδωμένοι» έξω από τη συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ που αναβλήθηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια:Η «σύσκεψη» στο κελί των φυλακών Αλικαρνασσού λίγες ώρες πριν την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού - Τι ειπώθηκε

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού βρέχει αυτήν την ώρα - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία, τι λέει ο Τσατραφύλλιας για «καρεκλοπόδαρα»

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αν δεν πληρώσει υπέρογκο ποσό, θα εκτελέσουν «παιδί - νύφη» που δολοφόνησε τον άντρα της - Η δραματική ιστορία της Γκόλι Κούχκαν

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας - Γκιλφόιλ: «Έχω πάει Μύκονο και Σαντορίνη» - Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα: Οπαδοί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στο επεισόδιο - Συνελήφθη εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Με ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο η κηδεία της 57χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 23χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Shein: Στο φως τα ονόματα όσων αγόρασαν «κούκλες του σεξ» που μοιάζουν με παιδιά - Οργή στη Γαλλία

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Ιατροδικαστική Πατρών: Υπό διερεύνηση από τις αρχές νέα υπόθεση νεκρού βρέφους

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια – Η μητέρα του Φανούρη «σπάει» τη σιωπή της: «Φάγανε το παιδί μου, απαιτώ να φύγουν από το χωριό»

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότισσα συγκλονίζει με την εξομολόγησή της για το δράμα της ευλογιάς: «Εγώ το σκληρό καρύδι, πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Φονική συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα: «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο που βρέθηκε ο 22χρονος τραυματίας - Νοσηλεύεται φρουρούμενος

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Δείξε μου τι τρως, να σου πω πόσο... ελκυστικός είσαι: Οι τροφές που μας κάνουν να μυρίζουμε ακαταμάχητα

14:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Νέα αύξηση στις τιμές της σοκολάτας - Πού μειώθηκε το κόστος για τους καταναλωτές - Τι δείχνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον Οκτώβριο

13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ και Σκλήκα: Η παραίτηση δεν σημαίνει υπαναχώρηση - Δεν θα παρθεί πίσω η απόφαση

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ