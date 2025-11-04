Αυτός είναι ο 23χρονος που δολοφονήθηκε σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα

Ο νεαρός μαχαιρώθηκε θανάσιμα - Πέντε συλλήψεις 

Κατερίνα Ρίστα

Αυτός είναι ο 23χρονος που δολοφονήθηκε σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Ένας 23χρονος οπαδός της ΑΕΚ είναι ο νεκρός στη συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 σύλληψεις, μεταξύ των οποίων και ενός νεαρού που είχε εμπλοκή στη δολοφονία Λυγγερίδη. Η σύλληψή του έγινε μετά από έλεγχο στην πλατεία Ελευθερίας στη Χαλκίδα. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι επρόκειτο για τραυματισμένο άτομο και τον συνέλαβαν, ωστόσο ο ίδιος τήρησε αρνητική στάση και δεν παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο θανάσιμο επεισόδιο.

Για το περιστατικό αναζητείται ακόμη ένας οπαδός του Ολυμπιακού που δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η συμπλοκή των χούλιγκαν συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, όταν οκτώ άτομα, τέσσερα από κάθε «πλευρά», που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, έδωσαν «ραντεβού» στην περιοχή της Χαλκίδας. Πηγές από την αστυνομία χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «ξεκάθαρο ραντεβού θανάτου».

Αυτή τη στιγμή, έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, τρεις οπαδοί της ΑΕΚ, εκ των οποίων ένας φέρει ελαφρά τραύματα από μαχαίρι, ένας οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος νοσηλεύεται, επίσης με τραύματα από μαχαίρι και ο πέμπτος, άνδρας που έχει εμπλοκή και στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, κατά τα οπαδικά επεισόδια έξω από το γήπεδο του Ρέντη, τον Δεκέμβριο του 2023.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση για την οικονομία, αλλά οι καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο κτίριο της Πυροσβεστικής στο Μέτσοβο

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί το Δημόσιο θα πληρώσει 5.000 ευρώ στους 4 κατοίκους που προσέφυγαν για να κατεδαφιστούν δύο όροφοι ξενοδοχείου στην περιοχή της Ακροπόλεως

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Δείξε μου τι τρως, να σου πω πόσο... ελκυστικός είσαι: Οι τροφές που μας κάνουν να μυρίζουμε ακαταμάχητα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα από τα ΕΛ.ΤΑ.: Αν δεν μειωθούν τα καταστήματα, θα τεθεί σε κίνδυνο η καταβολή μισθών

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για το θάνατο Βαλυράκη: Ποινική δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Κατεφάδιση ορόφων ξενοδοχείου στη Μακρυγιάννη: Παρέμβαση του ΣτΕ για την καθυστέρηση

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Επίσημη αναβολή της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, μέχρι να επιλεγεί νέος διευθύνων σύμβουλος, μετά την παραίτηση Σκλήκα

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι έλεγε ο παραιτηθείς Δ/νων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας πριν από τρεις μέρες: Τα καταστήματα δεν ευνοούν την εξυπηρέτηση του κόσμου υπό καθεστώς ελλείψεων

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο επιδείνωσης από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί συναγερμός – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream: Ουκρανός ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό ξεκίνησε απεργία πείνας στην Ιταλία

12:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φαραντούρης ζητά διάλυση της Βουλής και εκλογές μετά τη νέα δικογραφία για Τέμπη

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι Σύροι πρόσφυγες επιστρέφουν στη χώρα τους, αλλά όχι από την Ευρώπη

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοϊδης για όπλα: «Παραείναι χαλαρή η νομοθεσία» - Προανήγγειλε αυστηροποίηση

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Αγριογούρουνο πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο στην Παραμυθιά

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότισσα συγκλονίζει με την εξομολόγησή της για το δράμα της ευλογιάς: «Εγώ το σκληρό καρύδι, πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μεσημέρι τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα από τα ΕΛ.ΤΑ.: Αν δεν μειωθούν τα καταστήματα, θα τεθεί σε κίνδυνο η καταβολή μισθών

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα: Οπαδοί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στο επεισόδιο - Συνελήφθη εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο Γρηγόρης Σκλήκας μετά τον σάλο για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότισσα συγκλονίζει με την εξομολόγησή της για το δράμα της ευλογιάς: «Εγώ το σκληρό καρύδι, πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου»

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικήτας Κακλαμάνης: «Σε έξαλλη κατάσταση 30 βουλευτές της ΝΔ ήρθαν στο γραφείο μου για τα ΕΛΤΑ»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Δείξε μου τι τρως, να σου πω πόσο... ελκυστικός είσαι: Οι τροφές που μας κάνουν να μυρίζουμε ακαταμάχητα

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 23χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα - Τι εξετάζουν οι αρχές

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Shein: Στο φως τα ονόματα όσων αγόρασαν «κούκλες του σεξ» που μοιάζουν με παιδιά - Οργή στη Γαλλία

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ηγουμενίτσα – Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μετωπικά

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα με δύο νεκρούς

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Επίσημη αναβολή της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, μέχρι να επιλεγεί νέος διευθύνων σύμβουλος, μετά την παραίτηση Σκλήκα

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για το θάνατο Βαλυράκη: Ποινική δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ