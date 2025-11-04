Αυτός είναι ο 23χρονος που δολοφονήθηκε σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα

Ένας 23χρονος οπαδός της ΑΕΚ είναι ο νεκρός στη συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 σύλληψεις, μεταξύ των οποίων και ενός νεαρού που είχε εμπλοκή στη δολοφονία Λυγγερίδη. Η σύλληψή του έγινε μετά από έλεγχο στην πλατεία Ελευθερίας στη Χαλκίδα. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι επρόκειτο για τραυματισμένο άτομο και τον συνέλαβαν, ωστόσο ο ίδιος τήρησε αρνητική στάση και δεν παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο θανάσιμο επεισόδιο.

Για το περιστατικό αναζητείται ακόμη ένας οπαδός του Ολυμπιακού που δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Η συμπλοκή των χούλιγκαν συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, όταν οκτώ άτομα, τέσσερα από κάθε «πλευρά», που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, έδωσαν «ραντεβού» στην περιοχή της Χαλκίδας. Πηγές από την αστυνομία χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «ξεκάθαρο ραντεβού θανάτου».

Αυτή τη στιγμή, έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, τρεις οπαδοί της ΑΕΚ, εκ των οποίων ένας φέρει ελαφρά τραύματα από μαχαίρι, ένας οπαδός του Ολυμπιακού, ο οποίος νοσηλεύεται, επίσης με τραύματα από μαχαίρι και ο πέμπτος, άνδρας που έχει εμπλοκή και στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, κατά τα οπαδικά επεισόδια έξω από το γήπεδο του Ρέντη, τον Δεκέμβριο του 2023.

