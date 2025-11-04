Χαλκίδα: Επτά συλλήψεις για το οπαδικό φονικό με θύμα έναν 23χρονο

Στην σύλληψη επτά ατόμων προχώρησε η ελληνική αστυνομία για το οπαδικό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στη Χαλκίδα με θύμα έναν 23χρονο. Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει σε έξι προσαγωγές

Στο οπαδικό επεισόδιο της Χαλκίδας συμμετείχαν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία φέρεται να επέβαιναν σε δύο οχήματα. Μετά την συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια και από τις δύο πλευρές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 23χρονος και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι δύο, οι οποίοι βρίσκονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο.

Παρά το γεγονός ότι το 23χρονο θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Όπως έγινε γνωστό οι συνοδοί του τον παράτησαν εκεί και έφυγαν από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε.

Σημειώνεται πως ανάμεσα στους υπόλοιπους συλληφθέντες είναι και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο του βόλεϊ στου Ρέντη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθησαν συνολικά -7- άτομα μετά από συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού, χθες αργά το βράδυ σε περιοχή της Χαλκίδας

Συνελήφθη ένας ακόμη ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αλλοίωση στοιχείων στον τόπο όπου έλαβε χώρα η συμπλοκή

Κατασχέθηκαν -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, συνελήφθησαν συνολικά επτά (7) άτομα που συμμετείχαν σε συμπλοκή, με οπαδικό κίνητρο, η οποία έλαβε χώρα χθες (03-11-2025) αργά το βράδυ, σε περιοχή της Χαλκίδας και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο μετά τη συμπλοκή μετέβη στο σημείο και με ενέργειές του αλλοίωσε στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης, σημαντική ήταν η συνδρομή των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, -4- επιβάτες οχήματος και ομοίως -4- επιβάτες έτερου οχήματος συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας».

Ξεσπά ο πατέρας του Άλκη Καμπανού: «Η κοινωνία φωνάζει "έως εδώ"»

«Μόνο θλίψη και στενοχώρια μπορούν να δημιουργήσουν τα επεισόδια οπαδικής βίας, γιατί παρ’ ότι έχουν παρθεί μέτρα και από την πλευρά της πολιτείας και μια ολόκληρη κοινωνία φωνάζει “φτάνει, ώς εδώ”, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που συνεχίζουν. Δημιουργούν πρόβλημα, κι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία», ανέφερε ο Άρης Καμπανός μετά το οπαδικό «ραντεβού θανάτου» με έναν νεκρό και δύο τραυματίες στη Χαλκίδα, που σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την αναβολή της δίκης για τη δολοφονία του γιου του, Άλκη.

Τη Δευτέρα (03/11), εν αναμονή της δίκης, στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων σημειώθηκαν επεισόδια όταν οπαδοί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προσέγγισαν άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά, κι εκτόξευσαν αντικείμενα κατά αυτών και των αστυνομικών δυνάμεων, με τα ΜΑΤ να προχωρούν σε ρίψη χημικών.

Ο πατέρας του Άλκη Καμπανού τονίζει ότι απαιτείται πολυεπίπεδη αντιμετώπιση για να εκλείψει η υποκουλτούρα της βίας, μιλώντας στο thesspost.gr.

«Δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο από μία πλευρά αυτό τον αγώνα. Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι ως κοινωνία. Είναι και θέμα μέτρων αποτροπής. Η αποτροπή είναι αυτή η οποία θα λειτουργήσει άμεσα, το να δίνονται αυστηρές ποινές, να γίνονται γρήγορα τα δικαστήρια και να βγαίνουν οι αποφάσεις, δίνοντας μήνυμα προς όλη την κοινωνία ότι όπου υπάρχει έγκλημα υπάρχει και η τιμωρία.

Αλλά και στο κομμάτι της πρόληψης, όλοι ως κοινωνία πρέπει –τουλάχιστον ως μεγαλύτεροι εμείς– να μεγαλώσουμε μία καινούρια κοινωνία παιδιών, με σωστές αρχές, πάνω στο θέμα του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου. Να αλλάξει η κουλτούρα της βίας γιατί έχουμε μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε υποκουλτούρα», σημειώνει ακόμη.

