O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με 230 εθελοντές Σαμαρείτες στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), για άλλη μια χρονιά, θα δώσει δυναμικά το παρόν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας με 230 εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες, εθελοντές Υγείας και νοσηλευτικό προσωπικό, το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού & Διαχείρισης Κρίσεων του Ε.Ε.Σ. και διασωστικά οχήματα, για την υγειονομική κάλυψη σε όλο το μήκος της ιστορικής διαδρομής.

Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, θα συμμετάσχει με πολυάριθμους εξειδικευμένους νοσηλευτές στα ιατρεία προνοσοκομειακής φροντίδας, ενώ εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες &Ναυαγοσώστες από όλη την Ελλάδα και εθελοντές Υγείας, θα προσφέρουν πρώτες βοήθειες σε έκτακτα περιστατικά (μυοσκελετικές κακώσεις, δερματικά, μικροτραυτισμοί, καρδιοαναπνευστικά, λιποθυμικά επεισόδια κ.α.), κατά μήκος της διαδρομής έως τον μεγάλο τερματισμό εντός του Καλλιμαρμάρου Σταδίου. Ταυτόχρονα, διασωστικά οχήματα και η ποδηλατική ομάδα του Ε.Ε.Σ. θα πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλα τα σημεία του Μαραθωνίου.

Επιπρόσθετα, η ομάδα Τηλεπικοινωνίων του Ε.Ε.Σ, βρισκόμενη στο κέντρο επιχειρήσεων Μαραθωνίου στη Γαδά, και σε πλήρη συντονισμό με το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού & Διαχείρισης Κρίσεων του Ε.Ε.Σ. στην 3η Σεπτεμβρίου θα διασφαλίζει τον άρτιο συντονισμό των επιχειρήσεων του Ε.Ε.Σ.