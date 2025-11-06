Ημαθία: Αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα- Τραυματίστηκε από πυροβολισμό ο δράστης

Ο δράστης διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση

Ημαθία: Αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα- Τραυματίστηκε από πυροβολισμό ο δράστης
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (6/11) στο φράγμα του ποταμού Αλιάκμονα, όταν σημειώθηκε αιματηρή συμπλοκή μετά από απόπειρα ληστείας σε βάρος ενός ζευγαριού που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Όπως αναφέρει το newsima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, όταν ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου και οπλισμένος, πλησίασε το όχημα και απαίτησε από το ζευγάρι χρήματα και τιμαλφή.

Ο νεαρός άνδρας που βρισκόταν στο αυτοκίνητο αντέδρασε, επιχειρώντας να αφοπλίσει τον επίδοξο ληστή. Κατά τη διάρκεια της πάλης, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δράστης, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου και χειρουργείται.

Η κοπέλα κάλεσε αμέσως την αστυνομία, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, ενώ οι αστυνομικοί συνέλεξαν το όπλο και άλλα στοιχεία από τον χώρο του συμβάντος.

Το ζευγάρι έδωσε καταθέσεις για τα όσα προηγήθηκαν, ενώ η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας εάν ο τραυματίας συνδέεται με άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή. Παράλληλα, έχει διαταχθεί βαλλιστική εξέταση στο όπλο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπυρσοκρότησε.

