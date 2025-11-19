Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για τον εντοπισμό ανήλικης - Κινητοποίηση εθελοντών

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (19/11) στην ανατολική Θεσσαλονίκη μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού» για συνδρομή στις έρευνες εντοπισμού 16χρονης που αγνοείται.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) ανταποκρίθηκε άμεσα, κινητοποιώντας συνολικά 23 εθελοντές, οι οποίοι επιχειρούν σε κομβικά σημεία της περιοχής με στόχο τον ταχύ εντοπισμό της ανήλικης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές και τους εθελοντές να συνεργάζονται στενά, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό της.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

