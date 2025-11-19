Θεσσαλονίκη: Δελφίνια εμφανίστηκαν στον Θερμαϊκό - Δείτε βίντεο

Η στιγμή που δελφίνι αναδύεται από τον Θερμαϊκό κόλπο στη Θεσσαλονίκη

Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο και όμορφο θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, καθώς αντίκρισαν αμέριμνα δελφίνια να κολυμπούν στον Θερμαϊκό κόλπο.

Όσοι είδαν τα δελφίνια έσπευσαν γρήγορα να βγάλουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να τα φωτογραφίσουν και να τα βγάλουν βίντεο.

Ένα σχετικό βίντεο ανέβηκε και στο TikTok συγκεντρώνοντας σχεδόν 500.000 προβολές.

