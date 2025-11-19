Θεσσαλονίκη: Δελφίνια εμφανίστηκαν στον Θερμαϊκό - Δείτε βίντεο
To βίντεο ανέβηκε στο TikTok συγκεντρώνοντας σχεδόν 500.000 προβολές
Αντιμέτωποι με ένα σπάνιο και όμορφο θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, καθώς αντίκρισαν αμέριμνα δελφίνια να κολυμπούν στον Θερμαϊκό κόλπο.
Όσοι είδαν τα δελφίνια έσπευσαν γρήγορα να βγάλουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να τα φωτογραφίσουν και να τα βγάλουν βίντεο.
Ένα σχετικό βίντεο ανέβηκε και στο TikTok συγκεντρώνοντας σχεδόν 500.000 προβολές.
