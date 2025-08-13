Η απίστευτη στιγμή που ένα δελφίνι πλησιάζει οικογένεια μέσα στο νερό και ζητά χάδια - Δείτε βίντεο

Μια οικογένεια απόλαυσε ένα «μάθημα» κολύμβησης αφού ένα παιχνιδιάρικο δελφίνι τους συνόδευσε στο πρωινό τους μπάνιο.

Η 50χρονη Lynda MacDonald, ο σύντροφός της, ο γιος της και η σύντροφός του, πήγαν για το πρωινό τους μπάνιο στις 6 το πρωί στο Lyme Bay, του Dorset στην Αγγλία, στις 3 Αυγούστου, όταν ξαφνικά - λίγα δευτερόλεπτα αφού είχαν μπει στο νερό - εμφανίστηκε ένα τεράστιο δελφίνι.

Το βίντεο δείχνει το παιχνιδιάρικο θηλαστικό να «χορεύει» στο νερό, ζητώντας από τους ανθρώπους να του τρίψουν την κοιλιά.

Δείτε το βίντεο:

Η Lynda είπε: «Ήταν μια μαγική στιγμή, είμαι πολύ χαρούμενη που την κατέγραψα με κάμερα».

Και συνέχισε: «Από το πουθενά, το δελφίνι μας πλησίασε και ήθελε να παίξει μαζί μας. Ήταν φιλικό και παιχνιδιάρικο. Άρχισε μάλιστα να καθοδηγεί τα μέλη της ομάδας μας στο νερό με το ράμφος του. Δεν ενοχλήθηκε από την παρουσία μας και ήταν πολύ ήρεμο κοντά μας. Έχω ξαναδεί δελφίνι, αλλά αυτό είναι κάτι που θα θυμάμαι για πάντα».

