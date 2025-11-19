Θεσσαλονίκη: Γνωστός στις Αρχές ο 27χρονος που έκλεισε ερωτικό ραντεβού με 14χρονη

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 27χρονος που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα περίπου 20 ατόμων και κατά την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε παραδέχτηκε ότι εκείνη την ώρα είχε ραντεβού με ανήλικη, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Ο 27χρονος μετήχθη το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ σύμφωνα με την ποινική δίωξη που του απαγγέλθηκε, κατηγορείται για προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, σε βαθμό πλημμελήματος. Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι είχε απασχολήσει τις Αρχές για συναφή αδικήματα.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται, όταν ο 27χρονος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστα άτομα, που του απέσπασαν το κινητό του και το πορτοφόλι. Σύμφωνα με την καταγγελία, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας σε πάρκο, όπου πήγε να συναντήσει μια κοπέλα, με την οποία επικοινωνούσε μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης και η οποία του συστήθηκε ως 14χρονη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ραντεβού εμφανίστηκαν δύο κοπέλες. Ή εις βάρος του επίθεση έγινε την ώρα που ο ίδιος καθόταν σε παγκάκι.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος αναγνώρισε ένα με δύο άτομα από την ομάδα των ατόμων που του επιτέθηκαν.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης