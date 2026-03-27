Λόρα: Πού βρίσκεται σήμερα το 16χρονο κορίτσι - Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της

Τρεις μήνες μετά τη φυγή της από το σπίτι της στο Ρίο, η 16χρονη Λόρα συνεχίζει να παραμένει στη Γερμανία, αποφεύγοντας κάθε επαφή με την οικογένειά της.

Το 16χρονο κορίτσι, το οποίο είχε φύγει τον Ιανουάριο από το σπίτι του, βρίσκεται σε δομή του Βερολίνου μέχρι και σήμερα και δεν έχει καμία πρόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, να μιλήσει με την μητέρα της ή τον πατέρα της.

Μάλιστα, η Λόρα όταν εμφανίστηκε στη δομή, έδωσε ψεύτικο όνομα ώστε να μην αναγνωριστεί και ειδοποιηθούν οι Αρχές της Γερμανίας καθώς είχε δοθεί η φωτογραφία της από τις ελληνικές Αρχές.

Στο MEGA μίλησε και αυτόπτης μάρτυρας που είχε δει το κορίτσι στο Βερολίνο, αναφέροντας πως η Λόρα ήταν παρέα με δυο νεαρούς, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και ήταν αμφότεροι άτομα που ακολουθούσε η νεαρή στα social media.

Το μόνο που έχει αναφέρει η Λόρα είναι πως έφυγε από την Ελλάδα επειδή δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της χώρας μας.