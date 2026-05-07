Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τον Δημήτρη Γκιώνη: «Ζήσαμε μαζί πολλά και μας ένωσαν άλλα τόσα»

Οι κοινές φωτογραφίες από ταξίδι τους στην Αβάνα μαζί με τον Φιντέλ Κάστρο και από γεύμα με τον Μίκη Θεοδωράκη

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε συγκινητικά τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γκιώνη, που έφυγε σε ηλικία 87 ετών.
  • Ο Δημήτρης Γκιώνης χαρακτηρίστηκε ως βαθιά δημοκρατικός, δίκαιος και με υψηλό ήθος και εντιμότητα στη δημοσιογραφική δεοντολογία.
  • Η φιλία τους διήρκεσε μισό αιώνα και περιλάμβανε κοινά ταξίδια και στιγμές με σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Φιντέλ Κάστρο και ο Μίκης Θεοδωράκης.
  • Ο Δημήτρης Γκιώνης ήταν σημαντικός για την οικογένεια του Νταλάρα, έχοντας παντρέψει τον ίδιο με την Άννα και διατηρώντας στενή σχέση με τα παιδιά τους.
  • Ο Νταλάρας θυμάται τον Γκιώνη ως έναν ευθυτενή, λεπτό άνθρωπο με φινέτσα, σπάνιο χιούμορ και ουσιαστικά γραπτά.
Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά με μια συγκινητική ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γκιώνη που έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών.

Στην ανάρτηση του που συνοδεύει με φωτογραφίες από ταξίδι τους στην Αβάνα μαζί με τον Φιντέλ Κάστρο και από γεύμα με τον Μίκη Θεοδωράκη αναφέρει μεταξύ άλλων: «Είμαστε φίλοι μισό αιώνα. Μας πάντρεψες με την Άννα. Απενεχοποίησες, όπως έλεγες, την λέξη κουμπάρος γιατί ο γάμος φτούρησε».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα:

«Ο Δημήτρης Γκιώνης πάνω από όλα ήταν ένας βαθιά δημοκρατικός και δίκαιος άνθρωπος. Σε όλη του τη ζωή.

Τι άλλο να πω τώρα εγώ, Δημήτρη; Τα είπαν όλα οι άξιοι μαθητές σου που πενθούν σήμερα τον δάσκαλό τους.

Μίλησαν για όλα. Τις γνώσεις σου, τα κείμενα σου, τις συνεντεύξεις σου, τα βιβλία σου. Μίλησαν για το ήθος και την εντιμότητά σου, την βαθιά γνώση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, την αυστηρότητά σου και το χιούμορ σου.

Είμαστε φίλοι μισό αιώνα. Μας πάντρεψες με την Άννα. Απενεχοποίησες, όπως έλεγες, την λέξη κουμπάρος γιατί ο γάμος φτούρησε.

Ζήσαμε μαζί πολλά και μας ένωσαν άλλα τόσα. Ταξίδια, εκδρομές, φίλοι, συζητήσεις ατέλειωτες νύχτα μέρα.

Από την Μόσχα στη Δημητσάνα, από την Αβάνα στη Σύρο, από την Γερμανία στο Μόντρεαλ, από την Κύπρο στην Αυστραλία.

Με τον Μίκη, με την Μελίνα, τον Τσαρούχη, τον Γαβρά, τον Βασιλικό, τον Ελευθερίου, τον Λάγιο, με την Άννα και την Γιωργιάννα που από μωρό παιδί σε ξεχώριζε κι αναζητούσε στις παρέες τον παππού Μήτσο και χωνόταν στην αγκαλιά σου.
Αυτή την εικόνα σου θα κρατάω πάντα.

Ευθυτενής και λεπτός, με φινέτσα, σπάνιο χιούμορ, λίγα λόγια με ουσία στα γραπτά σου, τίποτα περιττό, σε όλα πετσί και κόκκαλο!
Αχ βρε Δημήτρη! Μου σπάραξες την καρδιά.
Μαρία, Ιάσονα, σας αγκαλιάζω με αγάπη».

