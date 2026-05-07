Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης
Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας νοσηλεύεται με επιπλοκές λόγω χρόνιας νόσου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Γκιώνης, μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο οποίος για πολλά χρόνια είχε την ευθύνη των πολιτιστικών σελίδων της «Ελευθεροτυπίας».
Ο Δημήτρης Γκιώνης, 86 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσοκομείο στον Χολαργό. Η νόσος Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και χρόνια, έχει προκαλέσει επιπλοκές και σοβαρή ανεπάρκεια, αναφέρουν πληροφορίες.
Στο πλευρό του βρίσκεται η οικογένειά του.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:18 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ