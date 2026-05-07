Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Γκιώνης, μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο οποίος για πολλά χρόνια είχε την ευθύνη των πολιτιστικών σελίδων της «Ελευθεροτυπίας».

Ο Δημήτρης Γκιώνης, 86 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσοκομείο στον Χολαργό. Η νόσος Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και χρόνια, έχει προκαλέσει επιπλοκές και σοβαρή ανεπάρκεια, αναφέρουν πληροφορίες.

Στο πλευρό του βρίσκεται η οικογένειά του.