ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ (ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ)

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2025 για 20 μόνιμες θέσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).
  • Οι θέσεις κατανέμονται σε 11 για πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 5 για τεχνολογική εκπαίδευση και 4 για δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου τους, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.
  • Η προκήρυξη επιτρέπει τη συμμετοχή και χωρίς πτυχίο για ορισμένες ειδικότητες.
  • Οι θέσεις αφορούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε διάφορους τομείς, όπως διοικητικό, οικονομικό, νομικό, στατιστικό, ηλεκτρολόγων μηχανικών, βιβλιοθηκονομίας και περιβάλλοντος.
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2025 (Φ.Ε.Κ. 48/12.09.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π. ) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 20 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι θέσεις

Η προκήρυξη 5Κ/2025 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση μόνιμων θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με δυνατότητα συμμετοχής ακόμα και χωρίς πτυχίο για ορισμένες ειδικότητες.

Η προκήρυξη προβλέπει 20 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατανεμημένες ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 11 θέσεις

  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

  • ΠΕ Διοικητικού (Νομικών)

  • ΠΕ Οικονομικού

  • ΠΕ Στατιστικών

  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – 5 θέσεις

  • ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

  • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

  • ΤΕ Περιβάλλοντος

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 4 θέσεις

  • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

