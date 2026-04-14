Λάρισα: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 15χρονο για μια ζακέτα

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας, καθώς όλο και πληθαίνουν οι περιπτώσεις που ανήλικοι εμπλέκονται σε βίαια περιστατικά.

Αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό που διαδραματίστηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, όταν τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε έναν 15χρονο προκειμένου να του αποσπάσουν μια... ζακέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr οι τρεις ανήλικοι προσέγγισαν τον 15χρονο που βρισκόταν μαζί με έναν φίλο του και τους ζήτησαν να βγάλουν και να τους παραδώσουν τις ζακέτες τους, ωστόσο όταν ο 15χρονος αρνήθηκε, τον χτύπησαν βίαια με γροθιά στο πρόσωπο και τον έριξαν κάτω.

Ο 15χρονος ειδοποίησε την Αστυνομία η οποία αναζητεί τους τρεις άγνωστους δράστες. Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.