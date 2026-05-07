BCL Final Four 2026, Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Ο «Δικέφαλος» πέταξε για τον τελικό και πάει για την κούπα!

Με εμφάνιση για σεμινάριο, η ΑΕΚ θριάμβευσε κόντρα στην ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο τα δύο προηγούμενα χρόνια και πάει… φουλ για την κούπα!

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κυριάρχησε στο παρκέ του Palau Municipal d’Esports de Badalona, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά και φτάνοντας σε μία μεγάλη νίκη που τη στέλνει στον τελικό του Σαββάτου (9/5), εκεί όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της «Ένωσης» έπαιξε η εξαιρετική αμυντική λειτουργία της ομάδας, η οποία δέχθηκε μόλις 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο από τη Μάλαγα, επίδοση που είναι η χαμηλότερη στην ιστορία των Final Four! Όσον αφορά στην επίθεση πρωταγωνιστές ήταν οι Φρανκ Μπάρτλεϊ, Τζέιμς Νάναλι και Λούκας Λεκαβίτσιους.

Στον τελικό, η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της τη Ρίτας, η οποία νωρίτερα απέκλεισε την Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση απέναντι στη Μάλαγα και από τα πρώτα λεπτά έδειξε τις διαθέσεις της, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα στο σκορ (0-5). Οι Ισπανοί αντέδρασαν άμεσα, όμως η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα παρουσίασε υψηλή ένταση στην άμυνα, περιορίζοντας αισθητά τον επιθετικό ρυθμό των γηπεδούχων. Με τον Χαραλαμπόπουλο να δίνει σημαντικές λύσεις στην επίθεση, η Ένωση διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 9-14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μάλαγα προσπάθησε να επιστρέψει μέσω του περιφερειακού σουτ, ωστόσο η αστοχία της από τα 6,75 μ. και η συνέπεια της ΑΕΚ στην άμυνα επέτρεψαν στους «κιτρινόμαυρους» να χτίσουν διαφορά. Οι Λεκαβίτσιους και Μπάρτλεϊ ανέβασαν στροφές επιθετικά, με τη διαφορά να φτάνει ακόμη και στο +16, πριν το πρώτο ημίχρονο ολοκληρωθεί με σκορ 21-37 υπέρ της ελληνικής ομάδας.

Η Μάλαγα επιχείρησε να αντιδράσει στο τρίτο δεκάλεπτο, εκμεταλλευόμενη στιγμές χαλάρωσης της ΑΕΚ και τρέχοντας ένα μικρό σερί 6-0. Παρ’ όλα αυτά, η Ένωση είχε απαντήσεις, κυρίως μέσα από τον Μπάρτλεϊ, διατηρώντας σταθερά διψήφια διαφορά και κλείνοντας την περίοδο στο 43-56.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, η ομάδα του Σάκοτα διαχειρίστηκε με ψυχραιμία το προβάδισμά της. Παρά τη μείωση της διαφοράς από τη Μάλαγα, η ΑΕΚ βρήκε τις απαραίτητες λύσεις στην επίθεση και με καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία «κλείδωσε» τη νίκη με 78-65, παίρνοντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Κοζλόφσκις, Ανάγια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-14, 21-37, 43-56, 65-78

ΜΑΛΑΓΑ (Ίμπον Ναβάρο): Πέρεθ 3 (1), Οντίτζ 5 (1), Μπαλτσερόφσκι 8, Ουέμπ 5 (1), Καλίνοσκι 6 (2), Μπαρέιρο 6 (1), Ντίαθ 4, Κομπς, Σουλεϊμάνοβιτς 4, Τιλί 7 (1), Κράβις 6, Πέρι 12 (2).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Κουάνγκ 10, Σκορδίλης 4, Μπράουν 8, Κατσίβελης, Φλιώνης 3 (1), Φαεζίλ 6, Λεκαβίτσιους 14 (2), Νάναλι 14 (2), Μπάρτλεϊ 16 (4), Χαραλαμπόπουλος 3.