ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Λούλα δηλώνει πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας εμφανίστηκε ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, δηλώνοντας ότι οι δύο χώρες διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας σε ζητήματα οικονομίας και διεθνών σχέσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Λούλα δηλώνει πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα δήλωσε πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
  • Οι δύο χώρες διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας σε θέματα οικονομίας και διεθνών σχέσεων.
  • Η Βραζιλία είναι ανοιχτή σε επενδυτές που ενδιαφέρονται για τον ορυκτό της πλούτο, όπως ενημέρωσε ο Λούλα τον Τραμπ.
  • Ο Λούλα εκτιμά ότι ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία τον Οκτώβριο.
  • Ο Λούλα προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν εξετάζει εισβολή στην Κούβα.
Snapshot powered by AI

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη πως είναι «πολύ ικανοποιημένος» μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Θεωρώ πως ήταν μια σημαντική συνάντηση για τη Βραζιλία και σημαντική επίσης για τις ΗΠΑ. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία. Και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός, είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφρυωμένος», είπε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Λούλα ανέφερε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Βραζιλία είναι ανοικτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της.

Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο στη Βραζιλία, ο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή. «Θεωρώ πως θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας τον βραζιλιάνικο λαό να αποφασίσει για το πεπρωμένο του», είπε.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δήλωσε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι είναι πρόθυμος να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας. Αποκάλυψε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής στην Κούβα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ (ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ)

02:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Λούλα δηλώνει πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν: Ήταν απλώς ένα «χάδι» – «Η εκεχειρία συνεχίζεται»

01:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πτώση μετά τα ρεκόρ με αβεβαιότητα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

01:12ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Μοναδική Βασίλισσα… ΠΑΜΕ τώρα να το πάρουμε!» - Τα μηνύματα ΠΑΕ κι Ερασιτεχνικής

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights του Μάλαγα – ΑΕΚ

01:04ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Αμυντικά πλήγματα» των ΗΠΑ μετά από «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» στο Ορμούζ

00:46ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026: Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της!

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία με επιθέσεις σε πλοία και παράκτιες περιοχές

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: «Σταχτοπούτες» στον τελικό Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας!

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Αγγλογερμανικός τελικός, προκρίθηκαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό στην Κρήτη προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κεσμ και στο Μπαντάρ Αμπάς

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026, Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Ο «Δικέφαλος» πέταξε για τον τελικό και πάει για την κούπα!

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Κυρώσεις των ΗΠΑ στον υφυπουργό Πετρελαίου του Ιράκ για κατάχρηση θέσης υπέρ του Ιράν

23:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τον Δημήτρη Γκιώνη: «Ζήσαμε μαζί πολλά και μας ένωσαν άλλα τόσα»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Δεν της άρεσε το κούρεμα, μαχαίρωσε τον κομμωτή - Σοκαριστικό βίντεο της επίθεσης

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ντέιβιντ Ατένμπορο: «Είμαι συγκλονισμένος από τα μηνύματα για τα γενέθλιά μου» - Κλείνει έναν αιώνα ζωής ο διάσημος περιβαλλοντολόγος

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Times Square υποκλίθηκε στην Κρήτη: Χόρεψαν Πεντοζάλι στην καρδιά της Αμερικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε - Βίντεο

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν: Ήταν απλώς ένα «χάδι» – «Η εκεχειρία συνεχίζεται»

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Φορώντας τα ρούχα του Σήφη πήγε στο δικαστήριο η Μίνα Βαλυράκη

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κεσμ και στο Μπαντάρ Αμπάς

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή 85χρονη σε αναπηρικό αμαξίδιο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στην Κηφισιά

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία των δύο δημοσκοπήσεων: Μπροστά η ΝΔ από 14,3 έως 15 μονάδες – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Συναγερμός στην Ευρώπη για κρούσματα σε ταξιδιώτες - Εντοπίσθηκαν σε Γαλλία και Ολλανδία

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Δεν της άρεσε το κούρεμα, μαχαίρωσε τον κομμωτή - Σοκαριστικό βίντεο της επίθεσης

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (10/5)

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με ψηφιακή νομά που αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026, Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Ο «Δικέφαλος» πέταξε για τον τελικό και πάει για την κούπα!

19:31LIFESTYLE

Οδυσσέας Ιωάννου για Βασίλη Καρρά: «Τον εκτιμούσα πολύ, αλλά δεν θα έκανα νέα τραγούδια μαζί του»

02:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Λούλα δηλώνει πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο που οδηγούσε ο Νικήστρατος και σκοτώθηκε ο γιος του 54χρονου δολοφόνου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ