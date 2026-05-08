ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Λούλα δηλώνει πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Snapshot Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα δήλωσε πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι δύο χώρες διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας σε θέματα οικονομίας και διεθνών σχέσεων.

Η Βραζιλία είναι ανοιχτή σε επενδυτές που ενδιαφέρονται για τον ορυκτό της πλούτο, όπως ενημέρωσε ο Λούλα τον Τραμπ.

Ο Λούλα εκτιμά ότι ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία τον Οκτώβριο.

Ο Λούλα προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν εξετάζει εισβολή στην Κούβα. Snapshot powered by AI

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη πως είναι «πολύ ικανοποιημένος» μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Θεωρώ πως ήταν μια σημαντική συνάντηση για τη Βραζιλία και σημαντική επίσης για τις ΗΠΑ. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία. Και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός, είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφρυωμένος», είπε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Λούλα ανέφερε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Βραζιλία είναι ανοικτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της.

Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο στη Βραζιλία, ο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή. «Θεωρώ πως θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας τον βραζιλιάνικο λαό να αποφασίσει για το πεπρωμένο του», είπε.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δήλωσε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι είναι πρόθυμος να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας. Αποκάλυψε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής στην Κούβα.