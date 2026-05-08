Wall Street: Πτώση μετά τα ρεκόρ με αβεβαιότητα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Με απώλειες έκλεισε την Πέμπτη (7/5) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αβεβαιότητας για την έκβαση των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 313,62 μονάδων (–0,63%), στις 49.596,97 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 32,74 μονάδων (–0,13%), στις 25.806,19 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 28,01 μονάδων (–0,38%), στις 7.337,11 μονάδες.
