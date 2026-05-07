Δεν της άρεσε το κούρεμα, μαχαίρωσε τον κομμωτή - Σοκαριστικό βίντεο της επίθεσης

Snapshot Μια 27χρονη πελάτισσα επιτέθηκε με μαχαίρι στον κομμωτή Eduardo Ferrari σε κομμωτήριο στο Σάο Πάολο, επειδή δεν της άρεσε το κούρεμα.

Η γυναίκα επέστρεψε έναν μήνα μετά την πρώτη επίσκεψη, ζητώντας επιστροφή χρημάτων λόγω κατεστραμμένων μαλλιών και αποτυχημένης χημικής θεραπείας.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, όπου η πελάτισσα χτύπησε πισώπλατα τον κομμωτή ενώ εξυπηρετούσε άλλη πελάτισσα.

Ο κομμωτής υπέστη επιφανειακό τραύμα στην πλάτη, ενώ η δράστιδα απειλούσε και μέσω μηνυμάτων στο WhatsApp πριν την επίθεση.

Μετά την επίθεση, η 27χρονη προπηλακίστηκε από υπαλλήλους του κομμωτηρίου που ήταν εξοργισμένοι με τη συμπεριφορά της. Snapshot powered by AI

Τρομακτικές σκηνές μέσα σε ένα κομμωτήριο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν δυσαρεστημένη πελάτισσα επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον του κομμωτή, επειδή δεν της άρεσε το κούρεμα.

Η 27χρονη, είχε επισκεφθεί το εν λόγω κομμωτήριο, αλλά έναν μήνα αργότερα επέστρεψε με άγριες διαθέσεις, υποστηρίζοντας πως τα μαλλιά της είχαν καταστραφεί και ότι μια χημική θεραπεία είχε επίσης πάει στραβά, ζητώντας επιστροφή χρημάτων.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που η 27χρονη βγάζει ένα μαχαίρι από την τσάντα της και χτυπάει από πίσω τον κομμωτή, γνωστό ως Eduardo Ferrari, ενώ εκείνος εξυπηρετούσε άλλη πελάτισσα. Το θύμα υπέστη ένα επιφανειακό τραύμα στην πλάτη.

? In Brazil, a woman went to a hair salon for a haircut. A month later, she returned claiming her hair had been ruined and that a chemical treatment had also gone wrong, demanding a refund.



While the hairdresser was attending to another customer, the woman allegedly attacked… pic.twitter.com/13UfV3EiPH

— Daily Pulse ? (@DailyPulse00) May 7, 2026



Σύμφωνα με μάρτυρες, η Laís Gabriela Barbosa da Cunha έστειλε μηνύματα στο WhatsApp του κομμωτηρίου παραπονούμενη για το αποτέλεσμα μιας θεραπείας μαλλιών, απειλώντας να «βάλει φωτιά» στον υπεύθυνο κομμωτή.

H 27χρονη ωστόσο και μετά την επίθεση βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, ενώ προπηλακίστηκε από εξαγριωμένους υπαλλήλους του κομμωτηρίου.