Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»
Επίθεση από γυναίκα που υποδυόταν την ανάπηρη δέχθηκε το τηλεοπτικό συνεργείο του Star όταν την πήρε χαμπάρι.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κηφισιά, όταν το τηλεοπτικό συνεργείο του Star δέχθηκε επίθεση από μια γυναίκα που το... έπαιζε ανάπηρη.
Το επεισόδιο έγινε στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς όταν ο ρεπόρτερ Βαγγέλης Γκούμας και οι συνεργάτες του αποκάλυψαν την απάτη μιας γυναίκας που υποδυόταν την άπορη και ανάπηρη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:26 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Θέλουμε κορυφή και… εκδίκηση»
10:00 ∙ ΥΓΕΙΑ
Όγκοι εγκεφάλου: Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση
09:38 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η τρύπα του όζοντος κλείνει - Τι δείχνει νέα έρευνα και πώς μας επηρεάζει
07:47 ∙ WHAT THE FACT
Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!
19:14 ∙ WHAT THE FACT