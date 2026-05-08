BCL Final Four 2026: Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της!

Η ΑΕΚ νίκησε τη Μάλαγα στο BCL Final Four 2026 και απέναντι στη Ρίτας θα διεκδικήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ
INTIME NEWS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ επικράτησε με 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα κι εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης

Στον έκτο τελικό της ιστορίας της, η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας, το Σάββατο 9 Μαΐου (21:00), με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της και δεύτερου στο Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα δώσει τον έκτο ευρωπαϊκό τελικό, έχοντας μέχρι σήμερα τρεις κατακτήσεις σε πέντε παρουσίες.

Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ΑΕΚ ήρθε το 1968 στο Καλλιμάρμαρο, όταν επικράτησε με 89-82 της Σλάβια Πράγας και κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης.

Η δεύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία ήρθε το 2000 στη Λωζάνη, με τη νίκη επί της Κίντερ Μπολόνια με 83-76 στον τελικό του Κυπέλλου Σαπόρτα.

Το τρίτο τρόπαιο κατακτήθηκε το 2018 στο ΟΑΚΑ, όταν η ΑΕΚ, ως οικοδέσποινα του Final Four του BCL, επικράτησε της Μονακό με 100-94 στον τελικό.

Παράλληλα, αυτός θα είναι ο τρίτος τελικός της Ένωσης στο Basketball Champions League μέσα σε διάστημα δέκα ετών.

Οι ευρωπαϊκοί τελικοί της ΑΕΚ

  • 1968 (Κύπελλο Κυπελλούχων): ΑΕΚ – Σλάβια Πράγας 89-82
  • 1998 (EuroLeague): Κίντερ Μπολόνια – ΑΕΚ 58-44
  • 2000 (Κύπελλο Σαπόρτα): ΑΕΚ – Κίντερ Μπολόνια 83-76
  • 2018 (BCL): Μονακό – ΑΕΚ 94-100
  • 2020 (BCL): Μπούργος – ΑΕΚ 85-74
  • 2026 (BCL): ΑΕΚ – Ρίτας (9/5, 21:00)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:12ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Μοναδική Βασίλισσα… ΠΑΜΕ τώρα να το πάρουμε!» - Τα μηνύματα ΠΑΕ κι Ερασιτεχνικής

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights του Μάλαγα – ΑΕΚ

01:04ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Αμυντικά πλήγματα» των ΗΠΑ μετά από «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» στο Ορμούζ

00:46ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026: Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της!

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία με επιθέσεις σε πλοία και παράκτιες περιοχές

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: «Σταχτοπούτες» στον τελικό Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας!

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Αγγλογερμανικός τελικός, προκρίθηκαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό στην Κρήτη προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κεσμ και στο Μπαντάρ Αμπάς

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026, Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Ο «Δικέφαλος» πέταξε για τον τελικό και πάει για την κούπα!

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Κυρώσεις των ΗΠΑ στον υφυπουργό Πετρελαίου του Ιράκ για κατάχρηση θέσης υπέρ του Ιράν

23:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά τον Δημήτρη Γκιώνη: «Ζήσαμε μαζί πολλά και μας ένωσαν άλλα τόσα»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Δεν της άρεσε το κούρεμα, μαχαίρωσε τον κομμωτή - Σοκαριστικό βίντεο της επίθεσης

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Ντέιβιντ Ατένμπορο: «Είμαι συγκλονισμένος από τα μηνύματα για τα γενέθλιά μου» - Κλείνει έναν αιώνα ζωής ο διάσημος περιβαλλοντολόγος

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Times Square υποκλίθηκε στην Κρήτη: Χόρεψαν Πεντοζάλι στην καρδιά της Αμερικής

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Ρεάλ Μαδρίτης «έκλεισε» θέση για Αθήνα, έκανε το 3-1 επί της Χάποελ

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ σε ΕΕ: Διορία μέχρι τα «250α γενέθλια» των ΗΠΑ, αλλιώς «εκτόξευση δασμών»

23:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από 12ετή κάθειρξη, αθώος 36χρονος αλλοδαπός, για βιασμό ανήλικης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε - Βίντεο

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κεσμ και στο Μπαντάρ Αμπάς

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Φορώντας τα ρούχα του Σήφη πήγε στο δικαστήριο η Μίνα Βαλυράκη

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με ψηφιακή νομά που αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή 85χρονη σε αναπηρικό αμαξίδιο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στην Κηφισιά

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη επίθεση σε κινεζικό τάνκερ κοντά στο Στενό του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία των δύο δημοσκοπήσεων: Μπροστά η ΝΔ από 14,3 έως 15 μονάδες – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία με επιθέσεις σε πλοία και παράκτιες περιοχές

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο που οδηγούσε ο Νικήστρατος και σκοτώθηκε ο γιος του 54χρονου δολοφόνου του

19:31LIFESTYLE

Οδυσσέας Ιωάννου για Βασίλη Καρρά: «Τον εκτιμούσα πολύ, αλλά δεν θα έκανα νέα τραγούδια μαζί του»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό στην Κρήτη προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών για το Flyover - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ