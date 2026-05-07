Οδυσσέας Ιωάννου για Βασίλη Καρρά: «Τον εκτιμούσα πολύ, αλλά δεν θα έκανα νέα τραγούδια μαζί του»

Το ποδόσφαιρο, η μουσική και ο ορισμός του «έντεχνου» στην Ελλάδα

Ο Οδυσσέας Ιωάννου

Για το όνειρό του να γίνει ποδοσφαιριστής, τον λόγο που δεν θα συνεργαζόταν με τον Βασίλη Καρρά και τον ορισμό του «έντεχνου» μίλησε σε συνέντευξή του στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Ο γνωστός στιχουργός που έχει συνδέσει το όνομά του με κάποιες από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν μίλησε για την επιθυμία του να γίνει ποδοσφαιριστής: «Έπαιζα μπάλα στον Παναθηναϊκό ως εξαιρετικό ταλέντο. Έπαιζα μπάλα σε συνοικιακές ομάδες και ερχόντουσαν άτομα από τον Παναθηναϊκό και άλλες ομάδες και τσιμπάγανε πιτσιρικάδες. Με είχαν πάρει στα 14 – 15 και έπαιζα στην εφηβική ομάδα του Παναθηναϊκού. Είχα όμως σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Διαλύθηκε το γόνατό μου, δεν μπορούσε να γίνει κάτι και περίπου στα 17 τα παράτησα… Παρόλο που είμαι ΑΕΚ. Έχω τρέλα με την μπάλα, αναστατώνομαι…».

Τα πρώτα βήματα στη μουσική

Όπως αποκάλυψε ο Οδυσσέας Ιωάννου, παράλληλα με το ποδόσφαιρο πήγαινε και ωδείο και ένας διαγωνισμός που συμμετείχε στα 18 του έμελλε να ανοίξει τον δρόμο προς την μουσική.

«Παράλληλα με το ποδόσφαιρο πηγαίνω στο ωδείο, κάνω κιθάρα, κάνω αρμονία, δεν ήμουν καθόλου καλός κιθαρίστας, καθόλου! Και τυχαία στα 18 μου γίνεται ένας διαγωνισμός στο περιοδικό «Μουσική» και ζητάνε άτομο για συνεντεύξεις και άρθρα! Είχα απογοήτευση που δεν ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο αλλά ήταν πολύ φιλόξενος ο χώρος της μουσικής που με έκανε και το ξέχασα. Μπήκε πολύ γρήγορα το τραγούδι στη ζωή μου. Έγραφα συνεντεύξεις, έκανα ρεπορτάζ νυχτερινών μαγαζιών…».

Η τελευταία συνέντευξη του Νικόλα Άσιμου

Μιλώντας για τις συνεντεύξεις που έχει στο ενεργητικό του από σπουδαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, αποκάλυψε ότι εκείνος ήταν που πήρε την τελευταία συνέντευξη από τον Νικόλα Άσιμο πριν φύγει από τη ζωή: «Από τις πρώτες συνεντεύξεις μου, είναι η τελευταία συνέντευξη του Άσιμου, είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό «Μουσική», ένα χρόνο πριν φύγει ο Άσιμος… Ήταν όταν είχε βγάλει το δίσκο με τον Παπακωνσταντίνου… Από τις πρώτες μου ήταν επίσης ο Πορτοκάλογλου, ο Μούτσης… Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι έχω κάνει και σπάνιες συνεντεύξεις, με τον Λάγιο, που έφυγε νωρίς, με τον Θεοδωράκη… Το μόνο αρχείο που έχω πλέον είναι από το ραδιόφωνο, αλλά είναι δυνατό στα 18 σου να έχεις την αίσθηση του αρχείου και της ιστορικότητας;».

Για τον Βασίλη Καρρά

Σχετικά με τον Βασίλη Καρρά, ο γνωστός στιχουργός ανέφερε ότι δεν θα έκανε καινούργια τραγούδια μαζί του, γιατί είχαν διαφορετικό κώδικα, όπως δήλωσε.

«Όταν πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι θέλει να πει ο Βασίλης Καρράς το “Στα είπα όλα” λέω, με μεγάλη μου χαρά, φυσικά! Δεν θα ‘κανα καινούργια τραγούδια μαζί του, όχι για κανένα άλλο λόγο, τον εκτιμούσα πάρα πολύ, αλλά είχαμε άλλο, διαφορετικό κώδικα. Το να πει τραγούδια μου κάποιος άλλος, οποιοσδήποτε, ακόμα και αν δεν κάναμε κάτι μαζί, είναι πάρα πολύ κολακευτικό. “Το απαγορεύετε; Το απαγορεύετε;”. Δεν απαγορεύεται. Μόνο σε μια περίπτωση που εκεί είμαι κάθετος. Σε πολιτικούς. Φαντάσου δηλαδή, ένα ακροδεξιό κόμμα να πάρει ένα τραγούδι μου… Δεν πρόκειται. Και δεν θα το ‘παιρναν ποτέ ούτως ή άλλως! Αλλά, λέμε τώρα… Άνθρωποι που ποτέ τους δεν τους εκτιμώ –όχι δεν εκτιμώ, δεν έχουν τον ίδιο κώδικα μουσικής– δεν είναι ελεύθεροι;», πρόσθεσε ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Το έντεχνο τραγούδι

Για τον όρο έντεχνο ο Οδυσσέας Ιωάννου ανέφερε: «Ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Μίκης Θεοδωράκης οι οποίοι πρώτοι τον ανέφεραν… Ο ένας αναφέρθηκε στον στίχο –ο Χατζιδάκις αναφέρθηκε στον στίχο– και ο Θεοδωράκης στη μουσική. Ας μην γελιόμαστε, υπάρχουνε διακριτά σημεία. Η μουσική που έρχεται από τον Βαμβακάρη, τον Τσιτσάνη, περνάει στον Μίκη, στον Μάνο, στον Ξαρχάκο, σε όλους αυτούς, έχει έναν πολύ διαφορετικό κώδικα. Δεν θα πω κάτι βαρύ, δεν θα πω ηθικό κώδικα. Γιατί είναι σαν να λέει κάποιος “«το άλλο είναι ανήθικο;” Όχι. Αλλά έχει ένα ήθος, μια αισθητική, και υπογράφει την ιστορία της Ελλάδας με έναν πολύ πιο συγκεκριμένο και συναισθηματικό τρόπο. Αυτό είναι ένα ποτάμι. Το οποίο ποτάμι έρχεται από κάπου, και εμείς έτυχε να ‘μαστε ευλογημένοι και να μπούμε μέσα. Να τσαλαβουτήσουμε… και να πάμε και λίγο παρακάτω. Βλέπω πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, όσον αφορά και τη μελωδία και τον λόγο, στο λεγόμενο τραγούδι πίστας και στο λεγόμενο έντεχνο. Δεν είναι το ίδιο. Και δεν είναι ίδια και η πρόθεση, πολλές φορές».

