Νότης Σφακιανάκης: Οι τραγικές απώλειες που τον «τσάκισαν» και το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Ο Νότης Σφακιανάκης ήταν ανέκαθεν ένα πρόσωπο που κέντριζε το ενδιαφέρον είτε με την τεράστια καλλιτεχνική του πορεία είτε με τις αιχμηρές δηλώσεις που έδιναν πάντα «τροφή» για σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης.

Τα τελευταία χρόνια ο τραγουδιστής έχει επιλέξει να αποσυρθεί από τις πίστες και να ζήσει μία πιο ήρεμη καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά την αποχή του, το όνομά του συνεχίζει να απασχολεί τα μίντια και πολλοί είναι εκείνοι που προσμένουν την επιστροφή του στα καλλιτεχνικά πράγματα.

Ο Νότης Σφακιανάκης / INTIME NEWS

Οι τραγικές απώλειες που τον στιγμάτισαν

Τις τελευταίες ημέρες ο Νότης Σφακιανάκης κλήθηκε να διαχειριστεί μία τραγική απώλεια, αφού η αγαπημένη του αδελφή, Πολυάννα έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα 4 Μαΐου έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο, Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα είχε μεταφερθεί στην Αθήνα για τις θεραπείες της, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 7 Μαϊου στην Κώ, τον τόπο καταγωγής της όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Πολυάννα Σφακιανάκη

Ο θάνατος της αδελφής του έρχεται έξι μήνες μετά την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου, Κίλι, η οποία έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, στις 2 Νοεμβρίου του 2025, έπειτα από χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι / INTIME NEWS

Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Σε συνέντευξή της στο «Happy Day» η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου αποκάλυψε ότι βρίσκεται στα «σκαριά» ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη.

Όπως αποκάλυψε, στο ντοκιμαντέρ θα υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλέξει η ίδια από το 1993 που έγινε το «καλλιτεχνικό μπαμ» του τραγουδιστή και θα ακολουθήσει όλη την διαδρομή του μέχρι την απόφαση να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Νότης Σφακιανάκης / INTIME NEWS

«Ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ για τον Νότη Σφακιανάκη. Είναι επόμενο να απασχολεί η ζωή του. Θέλω να υπάρχει όλο αυτό το υλικό σε ένα ντοκιμαντέρ που να μπορούν να το απολαύσουν οι θαυμαστές του και οι άνθρωποι που δεν τον έχουν δει ποτέ ζωντανά. Είναι περιστατικά που έχουμε βιντεοσκοπήσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Εκτείνεται από το 1993 που τον γνώρισα μέχρι πριν από λίγο που αποφάσισε ο ίδιος να ιδιωτεύσει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό υλικό του χαρακτήρα του», ανέφερε η δημοσιογράφος.

Η ίδια στάθηκε και στη σταδιακή απομάκρυνσή του από τα φώτα της δημοσιότητας, σημειώνοντας: «Αυτή η εσωστρέφεια που επιδεικνύει αυτά τα τελευταία 6-7 χρόνια, δεν είναι ένδειξη μυστικοπάθειας. Για ανθρώπους που έχουν ζήσει στα κόκκινα, όπως αυτός, οι εντάσεις κάποια στιγμή πρέπει να υποχωρούν και να έχει μια πιο στενή και βαθιά σχέση με τον εαυτό του».

Αναφορά έκανε και στη σύζυγο του καλλιτέχνη, Κίλι, που έφυγε από τη ζωή πριν από έξι μήνες: «Το απόγευμα που συνέβη το μοιραίο, με ειδοποίησε η κόρη της ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά και την ώρα που τη μετέφερε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε, ξεκίνησα κι εγώ για το νοσοκομείο, για να μπορέσω να συμπαρασταθώ κυρίως στην Αφροδίτη. Μιλάμε για μια αγγελική ψυχή».

Ο Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του, Κίλι / INTIME NEWS

