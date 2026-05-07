Νότης Σφακιανάκης: Οι τραγικές απώλειες που τον «τσάκισαν» και το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Η πολυτάραχη ζωή του «άρχοντα της πίστας» γίνεται ντοκιμαντέρ

Newsbomb

Νότης Σφακιανάκης: Οι τραγικές απώλειες που τον «τσάκισαν» και το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Ο Νότης Σφακιανάκης / INTIME NEWS

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νότης Σφακιανάκης ήταν ανέκαθεν ένα πρόσωπο που κέντριζε το ενδιαφέρον είτε με την τεράστια καλλιτεχνική του πορεία είτε με τις αιχμηρές δηλώσεις που έδιναν πάντα «τροφή» για σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης.

Τα τελευταία χρόνια ο τραγουδιστής έχει επιλέξει να αποσυρθεί από τις πίστες και να ζήσει μία πιο ήρεμη καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά την αποχή του, το όνομά του συνεχίζει να απασχολεί τα μίντια και πολλοί είναι εκείνοι που προσμένουν την επιστροφή του στα καλλιτεχνικά πράγματα.

ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Ο Νότης Σφακιανάκης / INTIME NEWS

Οι τραγικές απώλειες που τον στιγμάτισαν

Τις τελευταίες ημέρες ο Νότης Σφακιανάκης κλήθηκε να διαχειριστεί μία τραγική απώλεια, αφού η αγαπημένη του αδελφή, Πολυάννα έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα 4 Μαΐου έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο, Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα είχε μεταφερθεί στην Αθήνα για τις θεραπείες της, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 7 Μαϊου στην Κώ, τον τόπο καταγωγής της όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια.

σφακιανάκη

Η Πολυάννα Σφακιανάκη

Ο θάνατος της αδελφής του έρχεται έξι μήνες μετά την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου, Κίλι, η οποία έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, στις 2 Νοεμβρίου του 2025, έπειτα από χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Κίλι Σφακιανάκη

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι / INTIME NEWS

Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Σε συνέντευξή της στο «Happy Day» η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου αποκάλυψε ότι βρίσκεται στα «σκαριά» ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη.

Όπως αποκάλυψε, στο ντοκιμαντέρ θα υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλέξει η ίδια από το 1993 που έγινε το «καλλιτεχνικό μπαμ» του τραγουδιστή και θα ακολουθήσει όλη την διαδρομή του μέχρι την απόφαση να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

Ο Νότης Σφακιανάκης / INTIME NEWS

«Ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ για τον Νότη Σφακιανάκη. Είναι επόμενο να απασχολεί η ζωή του. Θέλω να υπάρχει όλο αυτό το υλικό σε ένα ντοκιμαντέρ που να μπορούν να το απολαύσουν οι θαυμαστές του και οι άνθρωποι που δεν τον έχουν δει ποτέ ζωντανά. Είναι περιστατικά που έχουμε βιντεοσκοπήσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Εκτείνεται από το 1993 που τον γνώρισα μέχρι πριν από λίγο που αποφάσισε ο ίδιος να ιδιωτεύσει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό υλικό του χαρακτήρα του», ανέφερε η δημοσιογράφος.

Η ίδια στάθηκε και στη σταδιακή απομάκρυνσή του από τα φώτα της δημοσιότητας, σημειώνοντας: «Αυτή η εσωστρέφεια που επιδεικνύει αυτά τα τελευταία 6-7 χρόνια, δεν είναι ένδειξη μυστικοπάθειας. Για ανθρώπους που έχουν ζήσει στα κόκκινα, όπως αυτός, οι εντάσεις κάποια στιγμή πρέπει να υποχωρούν και να έχει μια πιο στενή και βαθιά σχέση με τον εαυτό του».

Αναφορά έκανε και στη σύζυγο του καλλιτέχνη, Κίλι, που έφυγε από τη ζωή πριν από έξι μήνες: «Το απόγευμα που συνέβη το μοιραίο, με ειδοποίησε η κόρη της ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά και την ώρα που τη μετέφερε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε, ξεκίνησα κι εγώ για το νοσοκομείο, για να μπορέσω να συμπαρασταθώ κυρίως στην Αφροδίτη. Μιλάμε για μια αγγελική ψυχή».

σφακιανάκης

Ο Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του, Κίλι / INTIME NEWS

Την ίδια περίοδο, ο Νότης Σφακιανάκης βιώνει ακόμη μια απώλεια, καθώς πρόσφατα έφυγε από τη ζωή η αδελφή του, Πολυάννα, η οποία έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Απάτη βγαλμένη από ταινία: Γάλλος ακαδημαϊκός απένειμε στον εαυτό του διεθνές βραβείο «μαϊμού»

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Φωτιά σε φούρνο στη Νέα Χώρα

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (7/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία - Κρήτη: Καταγγελίες, απειλές, ξυλοδαρμοί και το προαίσθημα για το ματωμένο τέλος

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι «ανακαλύψαμε» τον χανταϊό: Όταν η ασθένεια σκότωσε τη σύζυγο του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Μπέος: Να σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών από το Σύνταγμα – Μητσοτάκη δώσε μου εμένα εντολή και πάω και τα σβήνω

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σενάριο Μαΐου για Τσίπρα: Τι «ζυγίζουν» στην Αμαλίας

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλκοτέστ με ένα άγγιγμα: Νέα τεχνολογία μπλοκάρει την εκκίνηση αν έχεις πιει

07:52LIFESTYLE

Eurovision: Οι πρόβες δίνουν τον παλμό και φέρνουν εκπλήξεις - Ο Akylas και τα υπόλοιπα φαβορί 

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Αργεντινή αναζητά τα πρώτα ίχνη του χανταϊού: Τι είναι ο «ιός των Άνδεων» και πώς τον επηρεάζει η κλιματική αλλαγή

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη στα… ακίνητα - Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται μόλις στο 27% από τα ιστορικά υψηλά του 2008!

07:44LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Οι τραγικές απώλειες που τον «τσάκισαν» και το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ανυπόφορη η κατάσταση στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Ερευνούν πώς βρέθηκε στο νερό η 15χρονη – Η πρόσφατη τραγωδία με τη 17χρονη κόρη γιατρού

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Ληστές έστησαν καρτέρι, φίμωσαν 77χρονο και του άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην ΚΟ της ΝΔ: Σήμα εκκίνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (7/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Αναζητείται ακόμη ο «ασθενής μηδέν» – Πώς ο ιός κυκλοφορούσε για εβδομάδες στο πλοίο χωρίς να το αντιληφθεί κανείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Ερευνούν πώς βρέθηκε στο νερό η 15χρονη – Η πρόσφατη τραγωδία με τη 17χρονη κόρη γιατρού

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή παράδοσης Ρώσων στρατιωτών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

06:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Τον εκτέλεσε ανήμερα των γενεθλίων του - Σήμερα η κηδεία του Νικήστρατου

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Μπέος: Να σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών από το Σύνταγμα – Μητσοτάκη δώσε μου εμένα εντολή και πάω και τα σβήνω

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Αναζητείται ακόμη ο «ασθενής μηδέν» – Πώς ο ιός κυκλοφορούσε για εβδομάδες στο πλοίο χωρίς να το αντιληφθεί κανείς

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Του «έκλεψαν» την ευκαιρία αλλά έχει έναν ακόμα... τελικό

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη στα… ακίνητα - Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται μόλις στο 27% από τα ιστορικά υψηλά του 2008!

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι «ανακαλύψαμε» τον χανταϊό: Όταν η ασθένεια σκότωσε τη σύζυγο του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ανυπόφορη η κατάσταση στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Αργεντινή αναζητά τα πρώτα ίχνη του χανταϊού: Τι είναι ο «ιός των Άνδεων» και πώς τον επηρεάζει η κλιματική αλλαγή

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ