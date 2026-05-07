Ντέιβιντ Ατένμπορο: «Είμαι συγκλονισμένος από τα μηνύματα για τα γενέθλιά μου»

Ο Σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο δήλωσε ότι έχει «συγκλονιστεί εντελώς» από τα μηνύματα που έλαβε εν όψει των 100ων γενεθλίων του.

Ο βετεράνος τηλεοπτικός παρουσιαστής και περιβαλλοντολόγος γιορτάζει τα γενέθλια του την Παρασκευή, με μια ειδική συναυλία που έχει προγραμματιστεί το βράδυ στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Σε ένα ηχητικό μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, ο Σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο είπε: «Είχα σκεφτεί ότι θα γιόρταζα τα 100ά μου γενέθλια ήσυχα, αλλά φαίνεται ότι πολλοί από εσάς είχατε άλλες ιδέες. Έχω συγκλονιστεί εντελώς από τις ευχές για τα γενέθλιά μου, από ομάδες νηπιαγωγείων έως κατοίκους οίκων ευγηρίας, και αμέτρητα άτομα και οικογένειες όλων των ηλικιών».

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να απαντήσω ξεχωριστά σε καθέναν από εσάς, αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ειλικρινά για τα ευγενικά σας μηνύματα και να ευχηθώ σε όσους από εσάς έχετε οργανώσει τις δικές σας τοπικές εκδηλώσεις: Να περάσετε μια πολύ ευτυχισμένη μέρα».

Η συναυλία της Παρασκευής στο Royal Albert Hall αποτελεί το αποκορύφωμα μιας εβδομάδας ειδικών εκδηλώσεων και τηλεοπτικών προγραμμάτων προς τιμήν του διάσημου περιβαλλοντολόγου, ο οποίος γεννήθηκε το 1926 και εντάχθηκε στο BBC το 1952.