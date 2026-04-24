Στην Εντατική παραμένει η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων – Στο πλευρό της οι συμμαθητές της

Snapshot Η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων παραμένει στην Εντατική του ΚΑΤ και έχει αποσωληνωθεί, με ενθαρρυντική νευρολογική πορεία.

Το κορίτσι έχει υποβληθεί σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης αφαίρεσης σπλήνας.

Ο ανήλικος Σουδανός που την παρέσυρε οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά και ασέλγεια.

Εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με βαριά σωματική βλάβη και εγκατάλειψη θύματος.

Παραμένει στην Εντατική του ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην οδό Λιοσίων από διερχόμενη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας ανήλικος Σουδανός.

Η 16χρονη αποσωληνώθηκε την Τετάρτη και νοσηλεύεται στην Εντατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr νευρολογικά πηγαίνει καλά και η πορεία της υγείας της είναι ενθαρρυντική.



Έχει υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων ενώ την Κυριακή υποβλήθηκε σε αφαίρεση σπλήνας. Ωστόσο το κορίτσι φαίνεται ότι έχοντας στο πλευρό της τους κορυφαίους γιατρούς του ΚΑΤ κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα και να παραμείνει στη ζωή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το πρώτο λεπτό στο πλευρό της βρίσκεται η μητέρα της και σήμερα την επισκέφθηκαν και συμμαθητές της.

Ο νεαρός Σουδανός που σύμφωνα με τα χαρτιά του είναι ανήλικος, χτύπησε με μεγάλη σφοδρότητα τη νεαρή κοπέλα με την μοτοσικλέτα του, και την εκσφενδόνισε στο οδόστρωμα, προκαλώντας της βαρύτατους τραυματισμούς και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο Σουδανός υπήκοος, έχει απασχολήσει και στο πρόσφατο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών κι ασέλγειας, ωστόσο, είχε αφεθεί ελεύθερος. Παράλληλα, δεν διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα: Επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς και εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Μετά την απολογία του προφυλακίστηκε.

