Βόλος: Χτύπησε με σίδερο στο κεφάλι 55χρονο σε πυλωτή και συνελήφθη τρεις μήνες μετά

Χειροπέδες σε έναν 48χρονο πέρασαν αστυνομικοί για την άγρια επίθεση σε βάρος 55χρονου σε πυλωτή πολυκατοικίας τον περασμένο Φεβρουάριο στην πόλη του Βόλου.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όταν είχε σημειωθεί πριν τρεις μήνες περίπου, όταν ο 55χρονος που κατέβαινε αμέριμνος στην πυλωτή δέχθηκε επίθεση από τον 48χρονο που τον χτύπησε με ένα σίδερο στο κεφάλι.

Ο 48χρονος στη συνέχεια έκανε κεφαλοκλείδωμα και άφησε λυπόθυμο στο έδαφος το θύμα, σπεύδοντας να εξαφανιστεί. Η αστυνομία τον αναζητούσε τον 48χρονο μετά από καταγγελία του θύματος και με την βοήθεια του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερα που υπήρχε στην πολυκατοικία.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Βόλου για απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης και ληστεία.

Ο 48χρονος που συνελήφθη χθες, παραπέμφθηκε στον Ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Όπως έγινε γνωστό, είναι χρήστης ουσιών και γνωστός στις Αρχές από άλλες υποθέσεις.

Πηγή: gegonotanews.gr

