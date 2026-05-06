Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε βάρος ανήλικων έξω από γήπεδο τοπικής ομάδας – Ταυτοποιήθηκε 17χρονος

Έναν 17χρονο κατάφεραν να ταυτοποιήσουν αστυνομικοί ο οποίος ενεπλάκη με άλλα άτομα σε οπαδικό επεισόδιο έξω από το γήπεδο της Χαλκηδόνας στο παιχνίδι της β’ ΕΠΣΜ κατηγορίας της Αναγέννησης Χαλκηδόνας με τον Εθνικό Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (3/5) ο 17χρονος μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τρεις 17χρονους και έναν 16χρονο.

Οι παθόντες μεταφέρθηκαν αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διενέργεια εξετάσεων.

Επιπρόσθετα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γονέα του δράστη, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση.

