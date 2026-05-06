«Νέος χρυσός»: Η Ινδία βρήκε έναν τρόπο να μαγειρεύει χωρίς γκάζι - Xρησιμοποιεί κοπριά αγελάδας

Στην Ινδία, οι αγελάδες λατρεύονται ως ενσαρκώσεις ινδουιστικών θεοτήτων και σύμβολα της μητέρας που φροντίζει τα παιδιά της 

Μάνος Χατζηγιάννης

  • Η Ινδία ενθαρρύνει από τη δεκαετία του 1980 τη χρήση βιοαερίου από κοπριά αγελάδας για μαγείρεμα στις αγροτικές περιοχές, με πάνω από πέντε εκατομμύρια επιδοτούμενες μονάδες.
  • Η παραγωγή βιοαερίου μειώνει την εξάρτηση από το εισαγόμενο αέριο μαγειρέματος, το οποίο παρουσιάζει ελλείψεις λόγω καθυστερήσεων, πανικού και μαύρης αγοράς.
  • Τα υπολείμματα της κοπριάς που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαερίου μετατρέπονται σε λίπασμα πλούσιο σε άζωτο, το οποίο θεωρείται πολύτιμο λόγω της παγκόσμιας κρίσης λιπασμάτων.
  • Η Ινδία προωθεί και μεγάλες μονάδες βιοαερίου στο πλαίσιο της δέσμευσής της για ουδετερότητα άνθρακα έως το 2070, ενώ μικρές μονάδες εξακολουθούν να αναπτύσσονται στις αγροτικές περιοχές.
  • Παρά τα οφέλη, το αρχικό κόστος εγκατάστασης και η ανάγκη τακτικής συντήρησης αποτελούν εμπόδια για πολλούς αγρότες χωρίς δική τους γη.
Από τότε που τα Στενά του Ορμούζ έχει αποκλειστεί, οι Ινδοί δυσκολεύονται να βρουν φιάλες αερίου.

Η Gauri Devi, μια Ινδή αγρότισσα, μαγειρεύει chapati, ένα παραδοσιακό ψωμί, στη σόμπα της που τροφοδοτείται από βιοαέριο που παράγεται από κοπριά αγελάδας. Στην Ινδία, οι αγελάδες λατρεύονται ως ενσαρκώσεις ινδουιστικών θεοτήτων και σύμβολα της μητέρας που φροντίζει τα παιδιά της.

Κοπριά και βιοαέριο

Από τη δεκαετία του 1980, το Νέο Δελχί ενθαρρύνει την παραγωγή βιοαερίου σε αγροτικές περιοχές. Έχει επιδοτήσει πάνω από πέντε εκατομμύρια μονάδες βιοαερίου που μετατρέπουν τα γεωργικά απόβλητα σε αέριο μαγειρέματος και λάσπη πλούσια σε άζωτο για λίπασμα. Με τα τωρινά δεοδμένα, η 25χρονη Gauri Devi είναι πιο ευγνώμων από ποτέ που έχει μία.

«Μπορείτε να μαγειρέψετε τα πάντα με αυτήν», λέει η Gauri, μιλώντας σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου από την κουζίνα της στο Nekpur, ένα χωριό στο Uttar Pradesh περίπου 30 χιλιόμετρα από το Νέο Δελχί, «από τσάι μέχρι λαχανικά και φακές». Η Ινδία καταναλώνει πάνω από 30 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως και εισάγει περισσότερο από το μισό. Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχει έλλειψη. Αλλά λόγω των καθυστερήσεων στις παραδόσεις, των πανικών αγορών και της μαύρης αγοράς, οι κάτοικοι μερικές φορές πρέπει να περιμένουν ώρες για μια φιάλη.

Οι κουβάδες με την κοπριά με νερό

Έτσι, η αυτοπαραγωγή είναι καλύτερη. Το AFP καταγράφει πώς, στον αχυρώνα της, η Ντέβι αναμειγνύει κουβάδες κοπριάς με νερό και στη συνέχεια ρίχνει το μείγμα σε μια υπόγεια δεξαμενή μεγέθους αυτοκινήτου που καλύπτεται από μια δεξαμενή αποθήκευσης. Το μεθάνιο, που μεταφέρεται μέσω αγωγού, της επιτρέπει να χρησιμοποιεί φιάλη αερίου, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή για μεγάλες συγκεντρώσεις.

Τα υπολείμματα κοπριάς χρησιμοποιούνται στη συνέχεια ως λίπασμα. «Η κοπριά είναι πραγματικά εξαιρετική», λέει ο Πράμοντ Σινγκ, ένας αγρότης που έχει στην κατοχή του ένα εργοστάσιο βιοαερίου για έξι άτομα από το 2025. Τροφοδοτεί 30 έως 45 κιλά κοπριάς από τέσσερις αγελάδες καθημερινά. Και έχει γίνει πιο πολύτιμη από τότε που το παγκόσμιο εμπόριο λιπασμάτων επηρεάστηκε σοβαρά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Λάσπη σαν χρυσός

«Η λάσπη είναι ο μαύρος χρυσός», λέει ο Πρίταμ Σινγκ, αξιωματούχος του γεωργικού τομέα. Ο τομέας απασχολεί πάνω από το 45% του εργατικού δυναμικού της Ινδίας. Η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο, με 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους, διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες κτηνοτροφικές μονάδες στον κόσμο. Ο ασιατικός γίγαντας, ο τρίτος μεγαλύτερος ρυπαίνων στον κόσμο μετά την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενθαρρύνει την παραγωγή βιοαερίου μεγάλης κλίμακας, αφού δεσμεύτηκε να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα έως το 2070. Δεκάδες τεράστιες μονάδες βιοαερίου βρίσκονται υπό κατασκευή σε όλη την Ινδία, με επενδύσεις που ανέρχονται σε εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, μονάδες μικρής κλίμακας συνεχίζουν να ξεφυτρώνουν σε αγροτικές περιοχές. Το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 25.000 και 30.000 ρουπιών (225 έως 270 ευρώ) και συχνά επιδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος.

Ιερές αγελάδες και καύσιμα

Σε μια χώρα όπου η κοπριά και τα ούρα αγελάδων που λατρεύονται χρησιμοποιούνται για το σοβάτισμα τοίχων, ως καύσιμο και σε τελετουργίες, το να πειστούν οι άνθρωποι να στραφούν στο βιοαέριο ήταν εύκολο, τονίζει ο αγρότης. Αφού κατασκεύασε το πρώτο του εργοστάσιο το 2007, βοήθησε στην εγκατάσταση δεκαπέντε ακόμη στο χωριό του μόνο πέρυσι, λέει, σημειώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Μέχρι σήμερα, το βιοαέριο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μερίδιο του καυσίμου μαγειρέματος, με το LNG να θεωρείται πιο πρακτικό.

«Οι μονάδες βιοαερίου δεν είναι απλές συσκευές. Είναι μίνι μονάδες», εξηγεί ο AR Shukla, πρόεδρος του Ινδικού Συνδέσμου Βιοαερίου. «Απαιτούν εγκατάσταση, τακτική λειτουργία και συντήρηση», προσθέτει. Ακόμα και με τις επιδοτήσεις, το αρχικό κόστος αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για πολλούς. «Δουλεύουμε όλη μέρα στη γη άλλων ανθρώπων. Δεν έχουμε δική μας γη για αυτό», εξηγεί ο Ramesh Kumar Singh, ένας εργάτης που περιμένει με περίπου εκατό άλλους μια φιάλη αερίου στο κοντινό χωριό Madalpur.

«Είμαι εδώ, κάτω από τον καυτό ήλιο, πεινασμένος και διψασμένος», θρηνεί ο 77χρονος Mahendri, ο οποίος περιμένει απεγνωσμένα εδώ και τρεις μέρες να φύγει με μια φιάλη αερίου.

