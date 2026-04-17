Ινδία: Άνδρας κάηκε ζωντανός προσπαθώντας να διώξει μαϊμού από την αυλή του με μεταλλικό κοντάρι

Ηλεκτροπληξία έπαθε ένας άνδρας στην Ινδία προσπαθώντας να διώξει μια μαϊμού από το σπίτι του, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το περιστατικό, ο άνδρας φαίνεται να κρατάει ένα μεταλλικό κοντάρι και να το χτυπάει στο πάτωμα με σκοπό να τρομάξει μια μαϊμού που βρισκόταν στην αυλή του. Η μαϊμού φαίνεται πράγματι να τρόμαξε και να έφυγε από την αυλή.

Ωστόσο, στη συνέχεια, ο άνδρας κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω και, καθώς κρατούσε το μεταλλικό αντικείμενο ψηλά στον αέρα, ακούμπησε ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δείτε το βίντεο: