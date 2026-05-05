Όταν η Ασία δοκιμάστηκε ενεργειακά: Δύο δρόμοι, δύο φιλοσοφίες - Ινδία και Κίνα σε αντίθεση

Snapshot Η σύγκρουση στο Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας τις τιμές των καυσίμων και προκαλώντας ενεργειακή ανασφάλεια στην Ασία.

Η Κίνα ανέστειλε εξαγωγές καυσίμων, επηρεάζοντας αρνητικά τις ενεργειακές προμήθειες χωρών όπως η Αυστραλία, το Μπαγκλαντές και οι Φιλιππίνες.

Η Ινδία ενίσχυσε την ενεργειακή της παρουσία στην περιοχή, παρέχοντας καύσιμα σε γειτονικές χώρες χωρίς πολιτικούς όρους.

Οι υποδομές και η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας επιτρέπουν στην Ινδία να διατηρεί σταθερές εξαγωγές και συνεργασίες στην περιοχή.

Η κρίση ανέδειξε τη διαφορετική φιλοσοφία των δύο χωρών, με την Κίνα να χρησιμοποιεί την ενέργεια ως μοχλό πίεσης και την Ινδία ως εργαλείο συνεργασίας. Snapshot powered by AI

Η σύγκρουση στο Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, εκτοξεύοντας τις τιμές των καυσίμων σε μια ήπειρο που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Κόλπου. Μόνο το 2024, το 84% του πετρελαίου και το 83% του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διέρχονταν από τα Στενά κατευθύνονταν προς την Ασία. Σε πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής και Νότιας Ασίας, οι καταναλωτές πανικοβάλλονται, αποθηκεύουν καύσιμα και περιορίζουν τις δαπάνες τους στα απολύτως απαραίτητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα ανασφάλειας, η αντίδραση της Κίνας και της Ινδίας αποκαλύπτει τι είδους περιφερειακές δυνάμεις φιλοδοξούν να είναι.

Η στρατηγική της Κίνας: Έλεγχος και πίεση

Η αντίδραση της Κίνας υπήρξε άμεση αλλά σαφώς προσανατολισμένη στο εθνικό της συμφέρον. Το Πεκίνο διέταξε την αναστολή νέων συμβολαίων εξαγωγής καυσίμων και επιχείρησε να ακυρώσει υφιστάμενες αποστολές, τη στιγμή που οι διεθνείς αγορές ενέργειας ήδη πιέζονταν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι συνέπειες ήταν άμεσες για χώρες που εξαρτώνταν από τις κινεζικές προμήθειες. Εξαγωγές αξίας 22 δισ. δολαρίων επηρεάστηκαν, αφαιρώντας έναν κρίσιμο προμηθευτή από την αγορά.

Χώρες όπως η Αυστραλία, το Μπαγκλαντές και οι Φιλιππίνες επλήγησαν ιδιαίτερα, καθώς βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην κινεζική τροφοδοσία. Οι τιμές εκτινάχθηκαν: το ντίζελ άγγιξε τα 150 δολάρια το βαρέλι, τα καύσιμα αεροσκαφών τα 163 και η βενζίνη τα 139,80 δολάρια, από επίπεδα που πριν την κρίση κυμαίνονταν μεταξύ 79 και 92 δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα δεν έλαβε αυτή την απόφαση λόγω έλλειψης πόρων. Διαθέτει σημαντικά αποθέματα και ανεπτυγμένο τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκείνο που έλειψε ήταν η πολιτική βούληση να στηρίξει άλλους. Αντιθέτως, το Πεκίνο φαίνεται να θεώρησε ότι η διατήρηση της έλλειψης στην περιοχή ενίσχυε τη γεωπολιτική του επιρροή.

Η στάση της απέναντι στην Ταϊβάν αποκαλύπτει ξεκάθαρα αυτή τη λογική. Η Κίνα πρότεινε σταθερή ενεργειακή τροφοδοσία με αντάλλαγμα την ειρηνική επανένωση, παρουσιάζοντας την ως εγγύηση ενεργειακής ασφάλειας. Η Ταϊπέι απέρριψε την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την εργαλείο πολιτικής πίεσης. Το μήνυμα ήταν σαφές: η ενέργεια μετατρέπεται σε μοχλό πολιτικής επιρροής.

Η προσέγγιση της Ινδίας: Συνεργασία και αξιοπιστία

Σε αντίθεση, η Ινδία ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική πορεία. Αντί να περιορίσει τις εξαγωγές της, ενίσχυσε την παρουσία της στην περιοχή μέσω απτών ενεργειακών δεσμεύσεων. Προμήθευσε τη Σρι Λάνκα με περίπου 38.000 μετρικούς τόνους καυσίμων, κάλυψε σημαντικό μέρος των αναγκών της και διατήρησε αδιάλειπτη τροφοδοσία προς το Νεπάλ και το Μπουτάν.

Στο Μπαγκλαντές, οι αποστολές ντίζελ αυξήθηκαν, ενώ προγραμματίστηκαν επιπλέον μέσω υφιστάμενων αγωγών. Αυτές οι ενέργειες δεν ήταν συμβολικές, αλλά εντάσσονται σε μια συνεπή στρατηγική συνεργασίας, γνωστή ως «Neighbourhood First», η οποία δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες κρίσης.

Η περίπτωση του Νεπάλ είναι ενδεικτική. Η χώρα αναγκάστηκε να επιβάλει παρατεταμένες αργίες για εξοικονόμηση ενέργειας, ωστόσο η Ινδία είχε ήδη διαβεβαιώσει ότι οι προμήθειες θα συνεχιστούν κανονικά για μήνες. Χωρίς όρους, χωρίς πολιτικά ανταλλάγματα.

Υποδομές και στρατηγικό βάθος

Η δυνατότητα της Ινδίας να ανταποκριθεί δεν είναι τυχαία. Αποτελεί αποτέλεσμα μακροχρόνιων επενδύσεων σε διυλιστήρια, διαφοροποίηση πηγών ενέργειας και διασυνοριακές υποδομές. Ως ένας από τους μεγαλύτερους διυλιστές παγκοσμίως, μπορεί να εξάγει σε πάνω από 150 χώρες.

Παράλληλα, οικοδομεί μια περιφερειακή ενεργειακή αρχιτεκτονική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το Νεπάλ στο Μπαγκλαντές μέσω Ινδίας, στο πλαίσιο τριμερούς συνεργασίας. Το Μπαγκλαντές ήδη καλύπτει το 15% των αναγκών του από την Ινδία, ενώ εξετάζεται και διασύνδεση με τη Σρι Λάνκα.

Δύο φιλοσοφίες, δύο μέλλοντα

Η διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων είναι βαθιά. Η Κίνα συνδέει την ενέργεια με πολιτικούς όρους και στρατηγικά ανταλλάγματα. Η Ινδία την αντιμετωπίζει ως μέσο ενίσχυσης συνεργασιών και εμπιστοσύνης.

Καθώς ο κόσμος στρέφεται προς την πράσινη ενέργεια, η επιρροή της Κίνας πιθανόν να αυξηθεί, δεδομένης της κυριαρχίας της σε τεχνολογίες όπως οι μπαταρίες και τα φωτοβολταϊκά. Ωστόσο, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος ελέγχει τους πόρους, αλλά πώς τους χρησιμοποιεί.

Συμπέρασμα: Ηγεσία στην πράξη

Η κρίση αυτή ανέδειξε κάτι θεμελιώδες: η περιφερειακή ηγεσία δεν καθορίζεται μόνο από το μέγεθος της οικονομίας ή των αποθεμάτων, αλλά από τις επιλογές σε στιγμές ανάγκης.

Η Κίνα επέλεξε τον περιορισμό και την πίεση. Η Ινδία επέλεξε τη συνέπεια και τη στήριξη. Και οι μικρότερες χώρες της Ασίας δύσκολα θα ξεχάσουν ποιος στάθηκε δίπλα τους όταν τα φώτα άρχισαν να σβήνουν