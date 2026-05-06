Τραγωδία στις Βούτες Ηρακλείου: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του από εγκλωβισμό στην τρίκυκλη μηχανή του
Snapshot
- Ένας 78χρονος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο στις Βούτες Ηρακλείου λόγω εγκλωβισμού ανάμεσα σε τρίκυκλη μηχανή και τοίχο.
- Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου.
- Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Η πρώτη εκτίμηση αναφέρει ότι το τρίκυκλο πιθανόν μετακινήθηκε και τον καταπλάκωσε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 78χρονος άνδρας το πρωί της Τετάρτης (6/5) στην περιοχή των Βουτών στο Ηράκλειο.
Όπως αναφερει το neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εγκλωβισμένος ανάμεσα στο τρίκυκλο όχημά του και έναν τοίχο, γεγονός που φαίνεται να του στοίχισε τη ζωή.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το τρίκυκλο πιθανόν μετακινήθηκε και τον καταπλάκωσε, οδηγώντας στον θανάσιμο τραυματισμό του.
