Καιρός: «Καθαρό καλοκαίρι» τις επόμενες ημέρες από τη βόρεια Αφρική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας 

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Καθαρό καλοκαίρι» τις επόμενες ημέρες από τη βόρεια Αφρική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υδράργυρος θα αυξηθεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες, με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου από την Κυριακή και μετά.
  • Την Παρασκευή θα σημειωθεί έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και τοπικές λασποβροχές, κυρίως σε κεντρική και νότια Ελλάδα.
  • Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και νοτιοανατολικούς, ενισχύοντας τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών και σκόνης προς τη χώρα.
  • Το Σάββατο η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει, ενώ αναμένονται τοπικά φαινόμενα αστάθειας στα ορεινά.
  • Τη νέα εβδομάδα η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή με πιθανές τοπικές μπόρες στα βουνά κατά το απόγευμα.
Snapshot powered by AI

Ο υδράργυρος αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή άνοδο τις επόμενες ημέρες, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να προβλέπει υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή θα σημειωθεί μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα φέρει και λίγες λασποβροχές, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την κεντρική και νότια Ελλάδα.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που αναπτύσσεται στις ακτές της βόρειας Αφρικής θα ωθήσει θερμές αέριες μάζες προς την Ελλάδα, μεταφέροντας αφρικανική σκόνη στα βορειοανατολικά γεωγραφικά πλάτη της χώρας. Αυτή η μεταφορά θα κορυφωθεί την Παρασκευή, προκαλώντας έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης και τοπικές λασποβροχές, κυρίως σε κεντρικές και νότιες περιοχές.

Σήμερα ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, ενώ προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα σχηματιστούν αραιές συννεφιές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν βροχές στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αργά το απόγευμα.

Αύριο, οι αραιές συννεφιές θα ενταθούν και θα καλύψουν περισσότερο την επικράτεια, συνοδευόμενες από λίγες λασποβροχές, προτού το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης υποχωρήσει σταδιακά το Σάββατο, με την ατμόσφαιρα να καθαρίζει.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και νοτιοανατολικούς, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 6 με 7 μποφόρ, ενισχύοντας τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης και των θερμών αερίων μαζών στην Ελλάδα. Σήμερα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25-26 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, με τοπικές τιμές έως και 28 βαθμούς στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας έως και τους 30 βαθμούς, ενώ την Παρασκευή θα υπάρξει μικρή πτώση λόγω των λασποβροχών και της αφρικανικής σκόνης. Από το Σάββατο η θερμοκρασία θα αυξηθεί ξανά, με τις θερμές ημέρες να συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα, όπου αναμένονται τιμές πάνω από 30-32 βαθμούς Κελσίου, συνθέτοντας καλοκαιρινό σκηνικό.

Στην Αττική, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει με λίγες αραιές συννεφιές κατά το απόγευμα. Την Παρασκευή αναμένονται πιθανές βροχές και νότιοι άνεμοι, που θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 27-28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει ήπιος με ηλιοφάνεια και αραιές συννεφιές, ενώ την Παρασκευή δεν αποκλείονται λασποβροχές. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί, με θερμοκρασίες γύρω στους 26 βαθμούς και ασθενείς έως μέτριους ανέμους.

Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει σταθερός, με ενίσχυση των νοτιάδων στο Ιόνιο και πιθανές διάσπαρτες λασποβροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 25 βαθμών.

Το Σάββατο αναμένεται βελτίωση, απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης και άνοδος της θερμοκρασίας. Αργά το απόγευμα θα υπάρξουν τοπικά φαινόμενα αστάθειας στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ από την Κυριακή τα 30άρια θα γίνουν πιο συχνά.

Τη νέα εβδομάδα η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, με πιθανές τοπικές μπόρες στα βουνά κατά το απόγευμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Χτύπησε με σίδερο στο κεφάλι 55χρονο σε πυλωτή και συνελήφθη τρεις μήνες μετά

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καθαρό καλοκαίρι» τις επόμενες ημέρες από τη βόρεια Αφρική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες και στη σύζυγο - Ήταν μαζί με τον δολοφόνο στο αμάξι και παρακολουθούσε το έγκλημα

09:13WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ξαναγράφουν την ανθρώπινη ιστορία με μια πρόσφατη πρωτοποριακή ανακάλυψη DNA

09:10ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Γιατί ο Τραμπ αναστέλλει την «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ - Ξαναρχίζει ο πόλεμος στο Ιράν;

09:10TRAVEL

Οι Μικρές Κυκλάδες στο προσκήνιο του διεθνούς θαλάσσιου τουρισμού​​​​​​​​​​​​​​

09:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροκίνητρα για brain gain και εργασία στο Δημόσιο

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

09:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρία tips για το TikTok που ίσως δε γνωρίζεις

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Διανομέας Κηφισιά: Είχε δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση, δούλευε παράνομα σε επιχείρηση, δεν είχε δίπλωμα αλλά είχε αγοράσει μηχανάκι στο όνομά του

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκέψεις για νέο Fuel Pass - Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την ενεργειακή κρίση

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο – Νοσηλεύεται μετά από χειρουργείο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

«Επιστρέφει» η Κέιτ Μίντλετον: Στην Ιταλία το πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική επίδειξη δύναμης με τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Yildirimhan - Βίντεο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα στον Κηφισό με τέσσερα οχήματα

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κατηγορεί τον Πάπα ότι «θέτει σε κίνδυνο τους Καθολικούς» με τη στάση του απέναντι στο Ιράν

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Duesenberg που οδηγούσε ο Sammy Davis Jr. πάει για πολλά εκατομμύρια

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός βόρεια της Άνδρου: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο-Εκτελούσε δρομολόγιο από Αλβανία προς Ουκρανία

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών και «διαδικαστικών» εξόδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο – Νοσηλεύεται μετά από χειρουργείο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός βόρεια της Άνδρου: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο-Εκτελούσε δρομολόγιο από Αλβανία προς Ουκρανία

02:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ευρύτερα γνωστός ως παπά-Τσάκαλος

06:19ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες μέσα από το κρουαζιερόπλοιο του φόβου - Πώς μεταδόθηκε ο χανταϊός στο MV Hondius

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικιακές συσκευές: Ποιες ανεβαίνουν παρά την κρίση και ποιες υποχωρούν – Οι δύο συσκευές που λείπουν από τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Βίος και πολιτεία ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες στα βόρεια προάστια - Τα «εφόδια» στο ντουλαπάκι με τις παραγγελίες, το ιστορικό και το άσυλο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Διανομέας Κηφισιά: Είχε δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση, δούλευε παράνομα σε επιχείρηση, δεν είχε δίπλωμα αλλά είχε αγοράσει μηχανάκι στο όνομά του

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική επίδειξη δύναμης με τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Yildirimhan - Βίντεο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα νιώσετε αν έχετε χαμηλή πρωτεΐνη: Λεπτά σημάδια και πώς να το διορθώσετε

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Πώς στήνουν παγίδες σε Έλληνες που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό μέσω ψεύτικων αγγελιών και «διαδικαστικών» εξόδων

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ