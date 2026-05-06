Καιρός: «Καθαρό καλοκαίρι» τις επόμενες ημέρες από τη βόρεια Αφρική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Ο υδράργυρος αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή άνοδο τις επόμενες ημέρες, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να προβλέπει υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή θα σημειωθεί μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα φέρει και λίγες λασποβροχές, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την κεντρική και νότια Ελλάδα.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που αναπτύσσεται στις ακτές της βόρειας Αφρικής θα ωθήσει θερμές αέριες μάζες προς την Ελλάδα, μεταφέροντας αφρικανική σκόνη στα βορειοανατολικά γεωγραφικά πλάτη της χώρας. Αυτή η μεταφορά θα κορυφωθεί την Παρασκευή, προκαλώντας έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης και τοπικές λασποβροχές, κυρίως σε κεντρικές και νότιες περιοχές.

Σήμερα ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, ενώ προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα σχηματιστούν αραιές συννεφιές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν βροχές στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης αργά το απόγευμα.

Αύριο, οι αραιές συννεφιές θα ενταθούν και θα καλύψουν περισσότερο την επικράτεια, συνοδευόμενες από λίγες λασποβροχές, προτού το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης υποχωρήσει σταδιακά το Σάββατο, με την ατμόσφαιρα να καθαρίζει.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και νοτιοανατολικούς, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 6 με 7 μποφόρ, ενισχύοντας τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης και των θερμών αερίων μαζών στην Ελλάδα. Σήμερα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25-26 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, με τοπικές τιμές έως και 28 βαθμούς στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας έως και τους 30 βαθμούς, ενώ την Παρασκευή θα υπάρξει μικρή πτώση λόγω των λασποβροχών και της αφρικανικής σκόνης. Από το Σάββατο η θερμοκρασία θα αυξηθεί ξανά, με τις θερμές ημέρες να συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα, όπου αναμένονται τιμές πάνω από 30-32 βαθμούς Κελσίου, συνθέτοντας καλοκαιρινό σκηνικό.

Στην Αττική, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει με λίγες αραιές συννεφιές κατά το απόγευμα. Την Παρασκευή αναμένονται πιθανές βροχές και νότιοι άνεμοι, που θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 27-28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει ήπιος με ηλιοφάνεια και αραιές συννεφιές, ενώ την Παρασκευή δεν αποκλείονται λασποβροχές. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί, με θερμοκρασίες γύρω στους 26 βαθμούς και ασθενείς έως μέτριους ανέμους.

Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει σταθερός, με ενίσχυση των νοτιάδων στο Ιόνιο και πιθανές διάσπαρτες λασποβροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 25 βαθμών.

Το Σάββατο αναμένεται βελτίωση, απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης και άνοδος της θερμοκρασίας. Αργά το απόγευμα θα υπάρξουν τοπικά φαινόμενα αστάθειας στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ από την Κυριακή τα 30άρια θα γίνουν πιο συχνά.

Τη νέα εβδομάδα η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, με πιθανές τοπικές μπόρες στα βουνά κατά το απόγευμα.