Ο Τσίπρας, ο συμβολισμός της Πάτρας και τα σενάρια

Παράλληλα με την κορύφωση της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, η νέα παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Πάτρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
Στην Πάτρα, και όχι στη Θεσσαλονίκη όπως ανέφεραν οι αρχικές εκτιμήσεις, θα γίνει τελικά η δεύτερη παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα.

Η εκδήλωση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, παράλληλα μάλιστα με την κορύφωση της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, γεγονός που συμβολίζει με έναν ακόμη τρόπο την απόρριψη του Αλέξη Τσίπρα προς τις σημερινές κοινοβουλευτικές δυνάμεις, τις οποίες, στην ανακοίνωση της παραίτησης από τη βουλευτική του έδρα, είχε κατηγορήσει ότι συμβάλλουν στον «βούρκο». «Δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν», είχε πει χαρακτηριστικά τότε.

Στο πάνελ της εκδήλωσης θα λάβουν μέρος οι:

  • Βασίλης Αϊβαλής, Επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
  • Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
  • Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
  • Γιώργος Σιακαντάρης, Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας
  • Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός

Την παρουσίαση έχει αναλάβει η Λίνα Μπάστα, Διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV – Δημοσιογράφος.

Η επιλογή της διενέργειας της δεύτερης παρουσίασης στην Πάτρα δεν είναι τυχαία, αλλά ερμηνεύεται ως μια «απόβαση» στο παλαιό «κάστρο» του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αναβαθμίζει, καθώς το επιλέγει ως τον δεύτερο σταθμό για το βιβλίο του παρά το γεγονός ότι είθισται να ακολουθεί την Αθήνα η Θεσσαλονίκη. Με άλλα λόγια, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται ένα από τα προπύργια του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά καθιστώντας τη Χαριλάου Τρικούπη τον εκλογικό πήχη με τον οποίο θα αναμετρηθεί.

Στο ίδιο πλαίσιο φαίνεται να εντάσσεται και η συμπερίληψη στο πάνελ του κοινωνιολόγου Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος κινείται στον ευρύτερο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και του υποψήφιου δημάρχου της Πάτρας Βασίλη Αϊβαλή, τον οποίο είχαν υποστηρίξει από κοινού το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον υποψήφιο του ΚΚΕ Κώστα Πελετίδη. Ουσιαστικά δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να δηλώσει την παρουσία του με πολλούς τρόπους στον χώρο στον οποίο μέχρι τώρα κυριαρχούν, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτός από τους συμβολισμούς της βραδιάς όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού. Τα επιτελεία των κομμάτων περιμένουν με αγωνία να δουν αν ο Αλέξης Τσίπρας θα επιμείνει στη σκληρή και επιθετική κριτική που άσκησε στα υπάρχοντα κόμματα της Αριστεράς και του Κέντρου κατά την ομιλία του στο Παλλάς, ή αν θα δώσει το σήμα για μια εκεχειρία, ή έστω, για μια κατάπαυση πυρός.

Παράλληλα, ακόμη πιο σημαντικό θα είναι το αν θα δώσει οποιαδήποτε υπόνοια σχετικά με τα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ώρες ότι ο κ. Τσίπρας εξετάζει το ενδεχόμενο να αφήσει τις εκλογές να περάσουν και να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα αμέσως μετά, και συνεπώς να κατέλθει στις εκλογές του 2031 και όχι σε αυτές του 2027. Πίσω από αυτά τα σενάρια κρύβονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού αντιμετωπίζει με προβληματισμό τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν μετά την εκδήλωση στο Παλλάς και που παρά την ξεκάθαρη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για σχηματισμό νέου φορέα, τα ποσοστά της δυνητικής ψήφου δεν παρουσίασαν κάποια δραματική εκτόξευση.

Παρόλ' αυτά, είναι εξαιρετικά πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας να μην κάνει καμία νύξη ως προς αυτό το θέμα, καθώς ο στόχος του, όπως άλλωστε έχει ήδη δείξει, είναι να προκαλεί πολιτικούς αιφνιδιασμούς.

