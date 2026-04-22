ΣΥΡΙΖΑ: Τα μαζεύει ο Παναγιωτόπουλος μετά από επικοινωνία με Φάμελλο

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας μάλιστα ότι «εγώ θα είμαι με τον Τσίπρα, είτε έτσι είτε αλλιώς».

Μάλιστα εκτός από το ότι έστειλε μήνυμα ότι βρίσκεται σε τροχιά εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε ότι το κόμμα του «ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή σε προσχώρηση». Σε ό,τι αφορά την έδρα εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι «οι έδρες ανήκουν κατά το ήμισυ στο κόμμα και κατά το ήμισυ στους πολίτες που μας εξέλεξαν».

Ωστόσο, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέκρουσε πρύμναν και σε συνέντευξή του στον ρ/σ Στο Κόκκινο, ξεκαθάρισε ότι «έχουμε μία εντολή λαού, δεν είμαστε διορισμένοι βουλευτές, μας έχουν ψηφίσει μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα, δεν μπορώ να υποστείλω αυτή τη σημαία».

Παράλληλα σχολίασε ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ο ΣΥΡΙΖΑ «επαναβεβαίωσε ότι συντεταγμένα - και με τον Αλέξη Τσίπρα - πρέπει να διαμορφωθεί αυτός ο πόλος που θα αντιπαρατεθεί ουσιαστικά στον Μητσοτάκη».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ««είναι αδύνατο αυτό το σενάριο» λέγοντας ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι του γούστου ή της επιλογής» του πρώην πρωθυπουργού ή «μόνον του ΣΥΡΙΖΑ», καταλήγοντας ότι η «συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων θα προκύψει ως αναγκαιότητα, ένα πράγμα είμαστε, ένα πράγμα λέμε με τον Τσίπρα».

Κλήθηκε δε να ξεκαθαρίσει αν είναι διατεθειμέμνος να προσχωρήσει στο κόμμα Τσίπρα, τονίζοντας ότι «είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δραστηριοποιούμαι καθημερινά σε κοινοβουλευτικό και κοινωνικό επίπεδο, αλίμονο αν δεν ήταν έτσι». Όπως είπε: «Έχουμε μία εντολή λαού, δεν είμαστε διορισμένοι βουλευτές, μας έχουν ψηφίσει μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα, δεν μπορώ να υποστείλω αυτή τη σημαία».

Διαβάστε επίσης