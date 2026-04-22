Ο Αρβανίτης για τις «πειραγμένες εκλογές»: «Δε μίλησα για νοθεία, μιλάω για αλλοίωση συνειδήσεων»

Διευκρινίσεις για τη δήλωσή του στην οποία είχε πει ότι τα εκλογικά αποτελέσματα του 2023 ήταν «πειραγμένα» έδωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τι ήθελε να πει με τη δήλωσή του, χωρίς όμως να παίρνει πίσω την ουσία της.

Ο κ. Αρβανίτης, έκανε λόγο για καθετοποιημένα συστήματα λειτουργίας εντός της κυβέρνησης, αναφερόμενος στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, και εξηγώντας ότι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση «αλλοίωσε τις συνειδήσεις των πολιτών». Παράλληλα, αναφέρθηκε έντονα και στις κατηγορίες που έχει εξαπολύσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Μιλά για παρεμβάσεις, μιλά για εκβιασμούς, υπάρχει ερώτηση στην Κομισιόν. Δεύτερον, είναι αυτό που είχα πει αλλά δεν έγινε σάλος: ότι η κυβέρνηση έχει δύο βραχίονες. Ο ένας παρακολουθούσε και ο άλλος μοίραζε κρατικό χρήμα. Αυτό δεν δημιουργεί θέμα αλλοίωσης συνειδήσεων στον δρόμο προς τις κάλπες;», τόνισε ο κ. Αρβανίτης.

Παράλληλα, απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις για τη δήλωσή του περί «πειραγμένων εκλογών», ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της LEFT εξήγησε: «Εγώ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη νοθεία. Αυτά τα βάζετε εσείς στο στόμα σας. Εγώ μιλάω για αλλοίωση συνειδήσεων. Εσείς το λέτε νοθεία, εγώ δεν το λέω νοθεία».

Μάλιστα, επέμεινε στην ουσία της αρχικής του δήλωσης σχολιάζοντας ότι «μια χαρά ήταν η δήλωση. Πειραγμένες εκλογές σημαίνει ότι δημιουργώ συνθήκες αλλαγής των συνειδήσεων δεν το καταλαβαίνετε αυτό; Είχαν δημιουργήσει έναν τέτοιο μηχανισμό».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μιλώντας στο OPEN, o κ. Αρβανίτης είχε πει: «Ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί της Ελλάδας; Είναι αυτοί που μπαζώνουν, που παρακολουθούν και διανέμουν και χαρίζουν το κρατικό χρήμα σε κολλητούς, διαμορφώνοντας πολιτικές συνθήκες και συνειδήσεις», ενώ παράλληλα είχε κάνει λόγο για σύστημα επηρεασμού της κοινής γνώμης.

Τα όσα είπε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο κ. Αρβανίτης σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον ευρωβουλευτή ότι υπονομεύει τη χώρα στο εξωτερικό, την ίδια στιγμή που στην έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου επισημαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα θετικά βήματα, ενώ 15 χώρες της ΕΕ έχουν περισσότερες συστάσεις σε σχέση με την χώρα μας.

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι τέτοιες δηλώσεις θα οδηγήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ από το 3% στο 1%.