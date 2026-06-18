Βαθαίνει το σπιράλ εσωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ: Τρεις συνεντεύξεις γεμάτες αιχμές

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και των βουλευτών Παύλου Πολάκη και Νίκου Παππά.

Ο Παύλος Πολάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης ηγεσίας του κόμματος, θέτοντας θέμα παραίτησης ή αποπομπής του Φάμελλου.

Ο Νίκος Παππάς ζήτησε διευκρινίσεις για τις αρμοδιότητες του Φάμελλου και επισήμανε μείωση της δημοτικότητας του κόμματος από 10% σε 1%.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την ΕΛΑΣ και τόνισε τις καλές σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτοντας όμως κρυφές συζητήσεις για συμφωνία.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει υπέρ της σύμπραξης με την ΕΛΑΣ, προκαλώντας εσωκομματικές εντάσεις και αμφισβητήσεις για την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος. Snapshot powered by AI

Τα τρία πιο κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι βασικοί εκφραστές των αντιθετικών γραμμών που υπάρχουν στο κόμμα, ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος και οι βουλευτές Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς φαίνεται πως μπαίνουν σε μια περίοδο δημόσιων και έντονων αντεγκλίσεων, η οποία είναι άγνωστο το που θα οδηγήσει.

Τα τρία στελέχη παραχώρησαν τηλεοπτικές συνεντεύξεις χθες, ανοίγοντας ένα ιδιότυπο debate με ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές, αλλά και υπόνοιες ακόμη και για αλλαγή ηγεσίας από τις πλευρές Πολάκη και Παππά.

Πολλάκης - Παππάς κατά Φάμελλου

Θέμα ηγεσίας φαίνεται ότι θα ανοίξει σύντομα για τον Σωκράτη Φάμελλο, εάν δεν διευκρινίσει εάν υπάρχει οδικός χάρτης για τη σύμπραξη του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ, με δεδομένη τη δημόσια τοποθέτηση των εκπροσώπων της ότι δεν ενδιαφέρονται για καμία συνεργασία με την Κουμουνδούρου.

Στη συνέντευξή του στο OPEN ο Παύλος Πολάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει και ο ίδιος πρωτοβουλίες για την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας παρών στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει γραμμή, με θεσμικό τρόπο. Το αν θα αναλάβω τα ηνία θα το αποφασίσει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ εάν παραιτηθεί ή αν αποπεμφθεί ο Σωκράτης Φάμελλος. Αν έχουμε τέτοιες εξελίξεις θα αποφασίσω τι θα κάνω, αλλά εγώ δεν έκανα ποτέ πίσω σε κρίσιμες στιγμές», είπε συγκεκριμένα.

Παράλληλα, σε μία ακόμη αιχμηρή αναφορά είπε ότι η πρόσφατη απόφαση της ΚΕ που εισηγήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος «εξηγείται με δύο τρόπους: ή υπάρχει συμφωνία Φάμελλου - Τσίπρα για να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ, ή είναι μια απίθανη επίδειξη πολιτικής υποταγής για να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποια στελέχη».

Από την πλευρά του και ο Νίκος Παππάς που μίλησε στο Action24, σχολίασε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητές του. «Έχει αρμοδιότητα προεκλογικού προγράμματος; Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων; Το κόμμα θα είναι στη ΔΕΘ; Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ που είναι δημόσιο χρήμα, πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι με τα χρήματα που παίρνουμε από τον Έλληνα φορολογούμενο, δεν είναι αστεία αυτά». Παράλληλα επέκρινε την ηγεσία για το γεγονός πως δεν αντέδρασε σε δημόσια τοποθέτηση βουλευτή ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα να υπάρξουν διευκρινίσεις για την ουσία της πολιτικής απόφασης της ΚΕ, ενώ είπε ότι «το κόμμα έχει φτάσει από το 10% όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος, στο 1%».

Ο κ. Παππάς άνοιξε και με πιο ευθύ τρόπο θέμα για την ηγεσία Φάμελλου σχολιάζοντας ότι εάν στις δηλώσεις του περί μη ύπαρξης αντιπαραθετικού ψηφοδελτίου απέναντι στην ΕΛΑΣ «υπονοούνται επιλογές που δεν κάνουν συντεταγμένα κόμματα, δεν έχει νόημα να κρατά κανείς μια θέση ευθύνης. Ο Σωκράτης Φάμελλος είναι πρόεδρος επειδή είμαστε συντεταγμένο κόμμα».

Φάμελλος: Οι σχέσεις μου με τον Τσίπρα είναι άριστες

Λίγη ώρα νωρίτερα, στο Action24 είχε μιλήσει και ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι «δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», φράση που στη συνέχεια προκάλεσε και την αντίδραση του Νίκου Παππά.

«Με αυτή την τεκτονική αλλαγή που φέρνει η ΕΛ.Α.Σ, εμείς δουλεύουμε για να υπάρξει μία ευρεία σύγκλιση στον προοδευτικό χώρο για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής έχει αποφασίσει και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με αυτή την θέση. Ή σεβόμαστε ή όχι. Πιστεύω σε αυτή την πρόταση παρότι είναι δύσκολη γιατί αυτό μας λέει και η κοινωνία, να είστε όλοι μαζί για να φύγει το καθεστώς Μητσοτάκη».

Για τους βουλευτές που ενδεχομένως αποχωρήσουν για να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ σχολίασε ότι «η δράση της Κ.Ο. θα είναι κρίσιμη και θα πρέπει να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα. Μακριά από εμένα κάθε σκέψη για παραίτηση των βουλευτών».

Παράλληλα αποκάλυψε ότι αν και οι σχέσεις του με το Αλέξη Τσίπρα είναι «πολύ καλή έως άριστη», δε θα επιχειρήσει να μιλήσουν για να έρθουν σε συμφωνία για το μέλλον των δύο κομματικών σχηματισμών. «Όσα έχουμε να πούμε για πολιτικά ζητήματα πρέπει να λέγονται δημόσια. Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και εγώ παρακολουθώ τις τοποθετήσεις του. Απορρίπτω κάθε λογική για κρυφή συζήτηση και συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.