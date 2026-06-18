Βαθαίνει το σπιράλ εσωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ: Τρεις συνεντεύξεις γεμάτες αιχμές

Ανοίγουν θέμα Φάμελλου οι Πολάκης - Παππάς;

Αντώνης Ρηγόπουλος

Βαθαίνει το σπιράλ εσωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ: Τρεις συνεντεύξεις γεμάτες αιχμές
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και των βουλευτών Παύλου Πολάκη και Νίκου Παππά.
  • Ο Παύλος Πολάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης ηγεσίας του κόμματος, θέτοντας θέμα παραίτησης ή αποπομπής του Φάμελλου.
  • Ο Νίκος Παππάς ζήτησε διευκρινίσεις για τις αρμοδιότητες του Φάμελλου και επισήμανε μείωση της δημοτικότητας του κόμματος από 10% σε 1%.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την ΕΛΑΣ και τόνισε τις καλές σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτοντας όμως κρυφές συζητήσεις για συμφωνία.
  • Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει υπέρ της σύμπραξης με την ΕΛΑΣ, προκαλώντας εσωκομματικές εντάσεις και αμφισβητήσεις για την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος.
Snapshot powered by AI

Τα τρία πιο κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι βασικοί εκφραστές των αντιθετικών γραμμών που υπάρχουν στο κόμμα, ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος και οι βουλευτές Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς φαίνεται πως μπαίνουν σε μια περίοδο δημόσιων και έντονων αντεγκλίσεων, η οποία είναι άγνωστο το που θα οδηγήσει.

Τα τρία στελέχη παραχώρησαν τηλεοπτικές συνεντεύξεις χθες, ανοίγοντας ένα ιδιότυπο debate με ιδιαίτερα αιχμηρές αναφορές, αλλά και υπόνοιες ακόμη και για αλλαγή ηγεσίας από τις πλευρές Πολάκη και Παππά.

Πολλάκης - Παππάς κατά Φάμελλου

Θέμα ηγεσίας φαίνεται ότι θα ανοίξει σύντομα για τον Σωκράτη Φάμελλο, εάν δεν διευκρινίσει εάν υπάρχει οδικός χάρτης για τη σύμπραξη του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ, με δεδομένη τη δημόσια τοποθέτηση των εκπροσώπων της ότι δεν ενδιαφέρονται για καμία συνεργασία με την Κουμουνδούρου.

Στη συνέντευξή του στο OPEN ο Παύλος Πολάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει και ο ίδιος πρωτοβουλίες για την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας παρών στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει γραμμή, με θεσμικό τρόπο. Το αν θα αναλάβω τα ηνία θα το αποφασίσει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ εάν παραιτηθεί ή αν αποπεμφθεί ο Σωκράτης Φάμελλος. Αν έχουμε τέτοιες εξελίξεις θα αποφασίσω τι θα κάνω, αλλά εγώ δεν έκανα ποτέ πίσω σε κρίσιμες στιγμές», είπε συγκεκριμένα.

Παράλληλα, σε μία ακόμη αιχμηρή αναφορά είπε ότι η πρόσφατη απόφαση της ΚΕ που εισηγήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος «εξηγείται με δύο τρόπους: ή υπάρχει συμφωνία Φάμελλου - Τσίπρα για να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ, ή είναι μια απίθανη επίδειξη πολιτικής υποταγής για να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποια στελέχη».

Από την πλευρά του και ο Νίκος Παππάς που μίλησε στο Action24, σχολίασε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητές του. «Έχει αρμοδιότητα προεκλογικού προγράμματος; Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων; Το κόμμα θα είναι στη ΔΕΘ; Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ που είναι δημόσιο χρήμα, πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι με τα χρήματα που παίρνουμε από τον Έλληνα φορολογούμενο, δεν είναι αστεία αυτά». Παράλληλα επέκρινε την ηγεσία για το γεγονός πως δεν αντέδρασε σε δημόσια τοποθέτηση βουλευτή ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα να υπάρξουν διευκρινίσεις για την ουσία της πολιτικής απόφασης της ΚΕ, ενώ είπε ότι «το κόμμα έχει φτάσει από το 10% όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος, στο 1%».

Ο κ. Παππάς άνοιξε και με πιο ευθύ τρόπο θέμα για την ηγεσία Φάμελλου σχολιάζοντας ότι εάν στις δηλώσεις του περί μη ύπαρξης αντιπαραθετικού ψηφοδελτίου απέναντι στην ΕΛΑΣ «υπονοούνται επιλογές που δεν κάνουν συντεταγμένα κόμματα, δεν έχει νόημα να κρατά κανείς μια θέση ευθύνης. Ο Σωκράτης Φάμελλος είναι πρόεδρος επειδή είμαστε συντεταγμένο κόμμα».

Φάμελλος: Οι σχέσεις μου με τον Τσίπρα είναι άριστες

Λίγη ώρα νωρίτερα, στο Action24 είχε μιλήσει και ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι «δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», φράση που στη συνέχεια προκάλεσε και την αντίδραση του Νίκου Παππά.

«Με αυτή την τεκτονική αλλαγή που φέρνει η ΕΛ.Α.Σ, εμείς δουλεύουμε για να υπάρξει μία ευρεία σύγκλιση στον προοδευτικό χώρο για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής έχει αποφασίσει και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με αυτή την θέση. Ή σεβόμαστε ή όχι. Πιστεύω σε αυτή την πρόταση παρότι είναι δύσκολη γιατί αυτό μας λέει και η κοινωνία, να είστε όλοι μαζί για να φύγει το καθεστώς Μητσοτάκη».

Για τους βουλευτές που ενδεχομένως αποχωρήσουν για να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ σχολίασε ότι «η δράση της Κ.Ο. θα είναι κρίσιμη και θα πρέπει να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα. Μακριά από εμένα κάθε σκέψη για παραίτηση των βουλευτών».

Παράλληλα αποκάλυψε ότι αν και οι σχέσεις του με το Αλέξη Τσίπρα είναι «πολύ καλή έως άριστη», δε θα επιχειρήσει να μιλήσουν για να έρθουν σε συμφωνία για το μέλλον των δύο κομματικών σχηματισμών. «Όσα έχουμε να πούμε για πολιτικά ζητήματα πρέπει να λέγονται δημόσια. Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και εγώ παρακολουθώ τις τοποθετήσεις του. Απορρίπτω κάθε λογική για κρυφή συζήτηση και συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως την Παρασκευή

09:15LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: «Δεν ζηλεύει, ίσα ίσα μου λέει να ντύνομαι προκλητικά»

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τους βοριάδες τις επόμενες ώρες - Κίνδυνος πυρκαγιών

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Βερσαλλίες: Από τη Συνθήκη που τερμάτισε τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν: Το παλάτι σύμβολο χλιδής, ισχύος και αρχιτεκτονικής μεγαλοπρέπειας

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από ύψος 8 μέτρων από τα Ενετικά Τείχη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

08:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο - Πέθανε η μητέρα του

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί τους κατοίκους - «Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση – Μάλωσαν για την προτεραιότητα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Καραμήτρου: Στο νοσοκομείο η δημοσιογράφος μετά από έκρηξη κλιματιστικού

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο: Κόρη γνωστού σκηνοθέτη και ο σύζυγός της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο τους με τη μηχανή αναμμένη

08:19WHAT THE FACT

Αστρονόμοι ανιχνεύουν σπάνια «σήματα UFO» από μια μαύρη τρύπα που κινείται με σχεδόν ταχύτητα φωτός

08:19LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Ντέιβ Τσέις από το «The Ring», σε ηλικία 35 ετών - Η συγκλονιστική δήλωση για την παρακαταθήκη που ήθελε να αφήσει μετά τον θάνατό της

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής ο πρωθυπουργός

08:05ΜΑΝΤΕΙΟ

Ποιος θα προεδρεύει όταν ληφθούν οι αποφάσεις για τα ευρωπαϊκά λεφτά οέο; Ρομαντικοί και αποφασισμένοι, Τα βραχιόλια της Άννας και του Μανώλη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

H αποκωδικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου - Τι θα γίνει με το ταμείο των 300 δις δολαρίων

07:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

07:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πού θα πέσουν οι βάσεις; Τι δείχνουν οι βαθμολογίες

07:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαθαίνει το σπιράλ εσωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ: Τρεις συνεντεύξεις γεμάτες αιχμές από Πολάκη, Φάμελλο, Παππά σε μια ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Καραμήτρου: Στο νοσοκομείο η δημοσιογράφος μετά από έκρηξη κλιματιστικού

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας – Το πρόσωπο - «κλειδί» που μπορεί να λύσει το μυστήριο

07:39LIFESTYLE

O μυστικός γάμος του Αρμάν Ντουπλάντις - Παντρεύτηκε στη Γαλλία τη σύντροφό του Ντεζιρέ Ινγκλάντερ

08:19LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Ντέιβ Τσέις από το «The Ring», σε ηλικία 35 ετών - Η συγκλονιστική δήλωση για την παρακαταθήκη που ήθελε να αφήσει μετά τον θάνατό της

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

07:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο: Κόρη γνωστού σκηνοθέτη και ο σύζυγός της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο τους με τη μηχανή αναμμένη

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί τους κατοίκους - «Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε»

03:16LIFESTYLE

Mad VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές και οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση

08:02ΚΟΣΜΟΣ

H αποκωδικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου - Τι θα γίνει με το ταμείο των 300 δις δολαρίων

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση – Μάλωσαν για την προτεραιότητα

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και της έκοψε κομμάτι από τη γάμπα

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μετά καζίνο εποχή για το ιστορικό Mont Parnes – Στο φουλ οι μηχανές του Project Voria

19:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Πόσα λεφτά κόστισε η επιτυχημένη σειρά; 

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Αυτά είναι τα 6 είδη που υπάρχουν στα ελληνικά νερά - Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο

08:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο - Πέθανε η μητέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ