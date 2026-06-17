Πολάκης: Το αν θα αναλάβω τα ηνία θα το αποφασίσει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης καταλογίζει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «απόλυτο παραλογισμό» για την επιμονή στη συνεργασία με την ΕΛΑΣ.

Κατηγορεί τον Σωκράτη Φάμελλο ότι στηρίζει άλλο κόμμα και αμφισβητεί την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Υποστηρίζει ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Φάμελλου και Τσίπρα για μεταβίβαση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ ή πολιτική υποταγή της ηγεσίας.

Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις ή αποπομπές στελεχών.

Σχολιάζει την αποφυγή του Αλέξη Τσίπρα να αναφέρεται στον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας την πολιτική διαδρομή όλων των στελεχών του κόμματος. Snapshot powered by AI

Μιλώντας σχεδόν ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή της κεντρικής ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο, ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του έστρεψε τα βέλη του κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τον Σωκράτη Φάμελλο ότι στηρίζει άλλο κόμμα και ότι «δεν μπορεί να καταλάβει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής».

«Η απόφαση της ΚΕ εξηγείται με δύο τρόπους: ή υπάρχει συμφωνία Φάμελλου - Τσίπρα για να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ, ή είναι μια απίθανη επίδειξη πολιτικής υποταγής για να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποια στελέχη», ανέφερε ο κ. Πολάκης, μιλώντας στο OPEN.



Όπως είπε, «τα μέλη της ΚΕ που στηρίζουν Τσίπρα αλλά παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι υπάρχει συμφωνία. Αυτοί να πάνε στον Τσίπρα. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Δε μπορεί να λες ότι θα πας σε γάμο που δε σε κάλεσαν. Μα δε σε θέλουν,"όχι εγώ θα πάω". Είναι ο απόλυτος παραλογισμός».





Ωστόσο, ο κ. Πολάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει και ο ίδιος πρωτοβουλίες για την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας παρών στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει γραμμή, με θεσμικό τρόπο. Το αν θα αναλάβω τα ηνία θα το αποφασίσει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ εάν παραιτηθεί ή αν αποπεμφθεί ο Σωκράτης Φάμελλος. Αν έχουμε τέτοιες εξελίξεις θα αποφασίσω τι θα κάνω, αλλά εγώ δεν έκανα ποτέ πίσω σε κρίσιμες στιγμές», είπε συγκεκριμένα.



Παράλληλα, σε σχέση με την αποφυγή του Αλέξη Τσίπρα στο να αναφέρεται στον ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε ότι «σε αυτή τη ζωή δε βρισκόμαστε με ανεμογκάστρι, δεν βρισκόμαστε από παρθενογένεση, δεν μας πέταξε ο πελαργός. Όλοι έχουμε πολιτική διαδρομή, παρελθόν και πράξεις. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, όπως και τα στελέχη που βρίσκονται γύρω του».