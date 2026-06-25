Φάμελλος στην ΠΓ: Παρών ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ - Νέα συνεδρίαση ΚΕ τον Σεπτέμβριο

Για «πρωτοφανή σκαρφίσματα» κατηγόρησε την εσωκομματική αντιπολίτευση ο Σωκράτης Φάμελλος στην εισήγησή του στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Φάμελλος στην ΠΓ: Παρών ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ - Νέα συνεδρίαση ΚΕ τον Σεπτέμβριο
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  • Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στη ΔΕΘ και παρουσίασε πέντε προτεραιότητες για την επόμενη διετία, εστιάζοντας σε πολιτική δράση και οργανωτική υποστήριξη.
  • Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν ενεργή αντιπολιτευτική δράση, προοδευτικό διάλογο, συνεργασία με παραγωγικούς φορείς, αξιοποίηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και συντονισμό της υλοποίησης αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.
  • Ο Φάμελλος κατηγόρησε την εσωκομματική αντιπολίτευση για «πρωτοφανή σκαρφίσματα» και αμφισβήτηση δημοκρατικών αποφάσεων του κόμματος.
  • Ο Παύλος Πολάκης συγκέντρωσε υπογραφές για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με στόχο τη χάραξη πορείας προς τη ΔΕΘ και προετοιμασία για πιθανή εκλογική κάθοδο.
  • Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει ενότητα και ορισμό οδικού χάρτη για συνεργασίες με άλλα κόμματα και την ενίσχυση της εκλογικής παρουσίας, αν δεν επιτευχθούν συμφωνίες.
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Τη δέσμευσή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στη ΔΕΘ εξέφρασε κατά τη συνεδρίαση τη ΠΓ του κόμματος ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, απαντώντας έτσι εμμέσως στην κριτική που έχει δεχτεί από την εσωκομματική αντιπολίτευση.

Ο κ. Φάμελλος παρουσίασε πέντε προτεραιότητες του κόμματος για το διάστημα των επόμενων δύο μηνών, σχετικά με την πολιτική δραστηριότητα του κόμματος και με στόχο την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης της ΚΕ για την οποία έχει γίνει πολύς λόγος.

Όπως είπε, τις δύο προηγούμενες εβδομάδες «υπήρξε σημαντική πολιτική δράση και οργανωτική υποστήριξη της απόφασης της ΚΕ», μεταξύ των οποίων οι συνεδριάσεις του Οργανωτικού και των συντονιστών ΝΕ, οι συναντήσεις με κοινωνικούς φορείς και η καθημερινή δράση στη Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο.

Όπως είπε «αυτή η δράση πρέπει να συνεχιστεί οργανωμένα σε όλα τα επίπεδα το επόμενο δίμηνο-διάστημα», με 5 διακριτούς τρόπους:

1. Πολιτική δράση και παρουσία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για θέματα αιχμής και επικαιρότητας. Ιδιαίτερα για Κράτος Δικαίου, Συνταγματική Αναθεώρηση και Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για Ακρίβεια, Εργασία, Στέγη, που δίνουν και τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικής πλειοψηφίας.
2. Συμμετέχουμε και ενθαρρύνουμε τον προοδευτικό διάλογο [πχ συνέδριο του «Κόσμος»]. Τονίζουμε την αναγκαιότητα και της ανασύνθεσης, αλλά και της ενότητας. Χρειάζονται σοβαρά βήματα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, δεν αρκεί η ανασύνθεση. Απαραίτητος και ο προοδευτικός διάλογος για την ωρίμανση και κοινωνική κατοχύρωση του προοδευτικού προγράμματος.
3. Συνάντηση με φορείς/Επιμελητήρια από τον Ιούλιο και προετοιμασία για ΔΕΘ. Ενεργοποίηση από Αύγουστο έως και συμμετοχή στη ΔΕΘ με επικαιροποίηση οικονομικού προγράμματος και σε διάλογο με παραγωγικούς φορείς.
4. Αξιοποίηση της ΚΟ και στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και σε γενικότερα θέματα Ιούλιο και Αύγουστο. Αντιπολιτευτική δράση και προγραμματικές προτάσεις.
5. Συντονισμός υλοποίησης της απόφαση ΚΕ και παρακολούθηση πολιτικών εξελίξεων από Εκτελεστικό Γραφείο, με βάση την πρόβλεψη του Καταστατικού και αξιολόγηση της υλοποίησης της απόφασης της ΚΕ σε νέα συνεδρίασή της, όπως προβλέπει το Καταστατικό μας τον Σεπτέμβριο μετά και την παρουσία μας στη ΔΕΘ.

«Πρωτοφανή σκαφρίσματα» από την εσωκομματική αντιπολίτευση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε έντονη κριτική και στα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης (Πολάκης - Παππάς - Δούρου κ.α.), τονίζοντας ότι «Δεν νοείται όμως να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη ημέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους, που μειοψήφισαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας».

«Επίκληση συνεχή για συνεδριάσεις, όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει είναι πρωτοφανή σκαρφίσματα, που έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Μάζεψε υπογραφές για νέα ΚΕ ο Πολάκης

Εισερχόμενος στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης γνωστοποίησε και επίσημα ότι οι αναγκαίες υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχουν συγκεντρωθεί ώστε να συνεδριάσει εκ νέου.

«Έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν ΚΕ για να χαραχθεί η πορεία προς τη ΔΕΘ και την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να σταματήσει «η καταστροφική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε επίσης στη δήλωσή του «να οριστεί συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και οδικός χάρτης σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα και να υπάρξουν ετοιμασίες για την εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ αν χρειαστεί και αν δεν ευωδοθούν οι προσπάθειες συνεννόησης και δημιουργίας εκλογικού μετώπου».


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