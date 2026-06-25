ΣΥΡΙΖΑ - Παππάς: Όχι στις προσωπικές διαπραγματεύσεις, προκαλεί απογοήτευση το «καλώς βαδίζουμε»

Νέες δηλώσεις στο περιθώριο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος 

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ - Παππάς: Όχι στις προσωπικές διαπραγματεύσεις, προκαλεί απογοήτευση το «καλώς βαδίζουμε»

Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ , ο Νίκος Παππάς κατά την προσέλευσή του 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις εντός της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την εισήγηση του προέδρου του κόμματος, ο οποίος έθεσε 5 προτεραιότητες για τη δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο δίμηνο, και δεσμεύτηκε για την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, τον λόγο έλαβε ο Νίκος Παππάς, ο οποίος έστρεψε τα βέλη του κατά του κ. Φάμελλου επικρίνοντάς τον για το ότι «δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη».

«Δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Η προσέγγιση ότι «καλώς βαδίζουμε» προκαλεί απογοήτευση», τόνισε ο κ. Παππάς και κατέληξε:

«Το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις».

Σύμφωνα με την εσωκομματική αντιπολίτευση που εκφράζεται από τους Πολάκη - Παππά - Δούρου, έχουν ήδη συγκεντρωθεί οι απαιτούμενες υπογραφές για να προκληθεί νέα συνεδρίαση της ΚΕ.

Τι είχε πει ο Φάμελλος

Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελλος είχε περιγράψει τη δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες και τόνισε ότι «αυτή η δράση πρέπει να συνεχιστεί οργανωμένα σε όλα τα επίπεδα το επόμενο δίμηνο-διάστημα», με 5 διακριτούς τρόπους:

1. Πολιτική δράση και παρουσία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για θέματα αιχμής και επικαιρότητας. Ιδιαίτερα για Κράτος Δικαίου, Συνταγματική Αναθεώρηση και Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για Ακρίβεια, Εργασία, Στέγη, που δίνουν και τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικής πλειοψηφίας.
2. Συμμετέχουμε και ενθαρρύνουμε τον προοδευτικό διάλογο [πχ συνέδριο του «Κόσμος»]. Τονίζουμε την αναγκαιότητα και της ανασύνθεσης, αλλά και της ενότητας. Χρειάζονται σοβαρά βήματα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, δεν αρκεί η ανασύνθεση. Απαραίτητος και ο προοδευτικός διάλογος για την ωρίμανση και κοινωνική κατοχύρωση του προοδευτικού προγράμματος.
3. Συνάντηση με φορείς/Επιμελητήρια από τον Ιούλιο και προετοιμασία για ΔΕΘ. Ενεργοποίηση από Αύγουστο έως και συμμετοχή στη ΔΕΘ με επικαιροποίηση οικονομικού προγράμματος και σε διάλογο με παραγωγικούς φορείς.
4. Αξιοποίηση της ΚΟ και στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και σε γενικότερα θέματα Ιούλιο και Αύγουστο. Αντιπολιτευτική δράση και προγραμματικές προτάσεις.
5. Συντονισμός υλοποίησης της απόφαση ΚΕ και παρακολούθηση πολιτικών εξελίξεων από Εκτελεστικό Γραφείο, με βάση την πρόβλεψη του Καταστατικού και αξιολόγηση της υλοποίησης της απόφασης της ΚΕ σε νέα συνεδρίασή της, όπως προβλέπει το Καταστατικό μας τον Σεπτέμβριο μετά και την παρουσία μας στη ΔΕΘ.

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