Προς νέα συνεδρίαση ΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ - Αλλάζει γραμμή και ο Φάμελλος μετά το «όχι» Τσίπρα

Είτε στις 4, είτε στις 11 Ιουλίου η νέα συνεδρίαση

Αντώνης Ρηγόπουλος

Προς νέα συνεδρίαση ΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ - Αλλάζει γραμμή και ο Φάμελλος μετά το «όχι» Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος / INTIME NEWS

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  • Ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε ρητά να συζητήσει συνεργασία με το πρώην κόμμα του, προκαλώντας ανακατατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Οκτώ μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησαν νέα συνεδρίαση για αναδιαμόρφωση της θέσης του κόμματος μετά τις δηλώσεις Τσίπρα.
  • Αίτημα για νέα συνεδρίαση κατέθεσαν και 65 μέλη της ΚΕ από την πλευρά Πολάκη, Παππά και Δούρου, εξασφαλίζοντας τον απαιτούμενο αριθμό.
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Ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις φέρνει στον ΣΥΡΙΖΑ η ρητή άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συζητήσει περί συνεργασίας με το πρώην κόμμα του.

Το πρωί του Σαββάτου, οκτώ μέλη της ΚΕ του κόμματος κατέθεσαν κείμενο υπογραφών με το οποίο ζητούσαν τη διεξαγωγή νέας συνεδρίασης προκειμένου να αναδιαμορφωθεί η θέση του κόμματος σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση.

Το κείμενο συνυπέγραφαν, μεταξύ άλλων, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Γιάννης Μπουλέκος και Χρήστος Λαμπρίδης, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ελένη Ευαγγελοπούλου και ο πρώην υπουργός Γιάννης Αμανατίδης. Στο αίτημά τους επισημαίνουν ότι οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της ΕΛ.Α.Σ., με τις οποίες απορρίπτεται κάθε προοπτική συνεργασίας με τα προοδευτικά κόμματα, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό και πολιτικό του κύκλο, μεταβάλλουν ουσιαστικά τα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τη διερεύνηση συνεργασιών.

Στη συνέχεια αντίστοιχο αίτημα, με τις υπογραφές 65 μελών της ΚΕ κατέθεσε και η πλευρά των Πολάκη - Παππά - Δούρου, γεγονός που αυτόματα προκαλεί εξελίξεις, καθώς συγκεντρώνεται έτσι ο απαιτούμενος αριθμός μελών που ζητούν τη διεξαγωγή νέας συνεδρίασης για την ανατροπή της προηγούμενης απόφασης υπό το φως των νέων δηλώσεων του Αλέξη Τσίπρα περί μη συνεργασίας της ΕΛΑΣ με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο οι εξελίξεις δε σταματούν εδώ. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη και της αν. γραμματέα Αναστασίας Σαπουνά, δεν αποτελούν διαχωρισμό της θέσης τους από τη στάση του προέδρου του κόμματος, αλλά εκφράζουν μια συνολικότερη μεταστροφή που απορρέει από την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Έτσι στην ΚΕ η οποία θα γίνει είτε στις 4 είτε στις 11 Ιουλίου, αναμένεται να εκφραστεί μια διαφορετική στάση απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς η άρνηση συνεργασιών ωθεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε κατεύθυνση αυτόνομης πορείας. Ωστόσο, οι προηγούμενες αντιπαραθέσεις δεν είναι δεδομένο ότι δε θα προκαλέσουν περαιτέρω αντιπαραθέσεις.

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