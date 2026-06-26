«Καύσωνας» στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: Εντός των επόμενων ωρών οι υπογραφές για νέα ΚΕ

Επεισοδιακή, αλλά και ενδεικτική της εκρηκτικής κατάστασης που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Το όργανο συγκλήθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο προκειμένου να συζητηθεί η υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης της ΚΕ, εν μέσω έντονων επικρίσεων λόγω της ρητής άρνησης στελεχών της ΕΛΑΣ για οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως τελικά η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε ένα ράπισμα κατά του προέδρου του κόμματος από κεντρικά στελέχη, τόσο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, αλλά και από πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον του, ενώ την υπεράσπισή του φαίνεται πως ανέλαβαν χαμηλότερης έκθεσης στελέχη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στην εισήγησή του έθεσε 5 προτεραιότητες προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ και άλλες δυνάμεις, σε ορίζοντα διμήνου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει διακριτή παρουσία στη ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Επιγραμματικά, ο κ. Φάμελλος εισηγήθηκε:

1. Πολιτική δράση και παρουσία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για θέματα αιχμής και επικαιρότητας. Ιδιαίτερα για Κράτος Δικαίου, Συνταγματική Αναθεώρηση και Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για Ακρίβεια, Εργασία, Στέγη, που δίνουν και τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικής πλειοψηφίας.

2. Συμμετέχουμε και ενθαρρύνουμε τον προοδευτικό διάλογο [πχ συνέδριο του «Κόσμος»]. Τονίζουμε την αναγκαιότητα και της ανασύνθεσης, αλλά και της ενότητας. Χρειάζονται σοβαρά βήματα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, δεν αρκεί η ανασύνθεση. Απαραίτητος και ο προοδευτικός διάλογος για την ωρίμανση και κοινωνική κατοχύρωση του προοδευτικού προγράμματος.

3. Συνάντηση με φορείς/Επιμελητήρια από τον Ιούλιο και προετοιμασία για ΔΕΘ. Ενεργοποίηση από Αύγουστο έως και συμμετοχή στη ΔΕΘ με επικαιροποίηση οικονομικού προγράμματος και σε διάλογο με παραγωγικούς φορείς.

4. Αξιοποίηση της ΚΟ και στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και σε γενικότερα θέματα Ιούλιο και Αύγουστο. Αντιπολιτευτική δράση και προγραμματικές προτάσεις.

5. Συντονισμός υλοποίησης της απόφαση ΚΕ και παρακολούθηση πολιτικών εξελίξεων από Εκτελεστικό Γραφείο, με βάση την πρόβλεψη του Καταστατικού και αξιολόγηση της υλοποίησης της απόφασης της ΚΕ σε νέα συνεδρίασή της, όπως προβλέπει το Καταστατικό μας τον Σεπτέμβριο μετά και την παρουσία μας στη ΔΕΘ.

Αντιδράσεις στην εισήγηση του προέδρου υπήρξαν τόσο από τον Παύλο Πολάκη που μετείχε στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά και από τους Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου, Γιάννη Μπουλέκο, Θανάση Θεοχαρόπουλο και άλλους. Η κριτική απευθύνεται τόσο στην απόφαση της ΚΕ, όσο και στο γεγονός ότι τα στελέχη που τη στήριξαν δεν την υπερασπίζονται δημόσια. Η ηγεσία επικρίνεται για το γεγονός ότι επιμένει στην πολιτική στήριξη της ΕΛΑΣ, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ρητές αναφορές ότι δεν διαπραγματεύεται με κόμματα, αλλά και χαρακτηρισμοί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται για «τοξικό» κόμμα.

Στελέχη του κόμματος εγκάλεσαν τον πρόεδρο για τη μεγάλη πτώση στα ποσοστά του κόμματος «από το 10% στο 1%», ενώ ο Νίκος Παππάς τον εγκάλεσε για το ότι δεν απαντήθηκε η φράση του Γιώργου Σιακαντάρη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «τοξικό κόμμα», καθώς και για το σχόλιο ότι «έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του κόμματος». «Δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος. Η προσέγγιση ότι «καλώς βαδίζουμε» προκαλεί απογοήτευση», τόνισε ο κ. Παππάς.

Σε δήλωσή του αποχωρώντας από τον χώρο της συνεδρίασης, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι «η μόνη λύση είναι να ξαναγίνει ΚΕ και να αλλάξει η απόφαση που πήραμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν είναι δυνατόν να επιμένουμε ότι πάμε να ανασυνθέσουμε τον χώρο όταν ξεκαθαρίζουν από την ΕΛΑΣ ότι δε θέλουν καμία συνεργασία με άλλα κόμματα».

Σοβαρή εξέλιξη αποτελεί και η διαφοροποίηση του διευθυντή του γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου, Θανάση Θεοχαρόπουλου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι «η ΕΛΑΣ προχωράει την ανασύνθεση, αλλά η ενότητα δεν προχωράει», καθώς και ότι εφόσον η ΕΛΑΣ δε διαπραγματεύεται με κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα.

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ώρες να κατατεθούν 70 υπογραφές μελών της ΚΕ που ζητούν νέα συνεδρίαση. Σύμφωνα με το καταστατικό, η συνεδρίαση πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την κατάθεση των υπογραφών.

Νέα «πόρτα» από Τσίπρα

Από πληροφορίες προκύπτει πάντως ότι οι υπογραφές δεν κατατέθηκαν εντός της συνεδρίασης, όπως είχε προαναγγείλει ο Παύλος Πολάκης, προκειμένου να διαφανεί αν ο Αλέξης Τσίπρας θα αποσαφηνίσει τη θέση της ΕΛΑΣ ως προς τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha το βράδυ της Πέμπτης ότι «έκλεισε ο πολιτικός κύκλος στον ΣΥΡΙΖΑ», φαίνεται να φέρνει πολύ πιο κοντά την κατάθεση των υπογραφών.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ επισήμανε ότι «έκλεισε τότε ο πολιτικός κύκλος στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ανοίγω τον ίδιο κύκλο. Ανοίγω νέο κύκλο με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες. Για να συσπειρώσουμε δυνάμεις. Με τελείως διαφορετικό τρόπο για να κάνουμε πολιτική. Στα πρώτα μας βήματα ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Να αναδείξουμε ότι κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια».

Σε άλλο σημείο μάλιστα ο κ. Τσίπρας επανέλαβε: «Γεννηθήκαμε για να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα όχι να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους». «Δεν κάνω πάρτι να καλώ στο σπίτι μου όποιον θέλω. Σε αυτήν την νέα αρχή δεν υπάρχει αποκλεισμός με δύο όρους: η προσπάθεια αυτή δεν θα γεννηθεί μέσα από τη Βουλή αλλά από την κοινωνία. Δεν αποκλείουμε κανέναν αλλά δεν έχουμε και ρεζερβέ θέσεις», ξεκαθάρισε ο πρώην πρωθυπουργός.

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