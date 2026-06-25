Μπουλέκος στην ΠΓ: Τα στελέχη που ψήφισαν την απόφαση δεν την υπερασπίζονται δημόσια

Πυρά κατά των πολιτικών επιλογών του Σωκράτη Φάμελλου εξαπέλυσε μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Μπουλέκος κατά τη συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής έχει οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτική απομόνωση, ρευστοποίηση και κοινωνική απαξίωση. Η σημερινή εισήγηση δεν απαντά σε καμία από αυτές τις συνέπειες. Αντίθετα, θέτει το κόμμα στην υπηρεσία ενός πολιτικού εγχειρήματος χωρίς γνωστό πρόγραμμα και πολιτικό πλαίσιο», τόνισε ο κ. Μπουλέκος.

«Πώς είναι δυνατόν να καλείται ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα, όταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Σιακαντάρης, χαρακτηρίζει δημόσια τον ΣΥΡΙΖΑ «τοξικό κόμμα», ενώ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο;», αναρωτήθηκε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, στηλίτευσε το γεγονός ότι «κανένα από τα στελέχη που υπερψήφισαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν βγαίνει δημόσια να την υπερασπιστεί και να εξηγήσει το πολιτικό της περιεχόμενο. Αυτή η σιωπή είναι αποκαλυπτική και δείχνει την αμηχανία που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη επιλογή».

«Η συνεδριακή απόφαση είναι σαφής: ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και πρωτοβουλίες για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, όχι ρευστοποίηση του κόμματος. Δεν υπάρχουν δύο δρόμοι, της ρευστοποίησης ή του απομονωτισμού. Υπάρχει ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ της ανασυγκρότησης, γιατί χωρίς έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση», κατέληξε ο κ. Μπουλέκος, ο οποίος κατά τη συνεδρίαση της ΚΕ δεν είχε συμπαραταχθεί με τη γραμμή Πολάκη - Παππά - Δούρου, αλλά είχε καταθέσει δική του τροπολογία, η οποία όμως είχε καταψηφιστεί από την πλειοψηφία.

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