Κεφαλονιά: Τα τελευταία μηνύματα της Μυρτώς με τη μητέρα της - «Μαμά μου, σ’ ευχαριστώ πολύ»

Snapshot Η συνομιλία αποκαλύπτει μια τρυφερή σχέση ανάμεσα στη Μυρτώ και τη μητέρα της, σε αντίθεση με το αφήγημα των κατηγορουμένων.

Η θεία της Μυρτώς εξέφρασε αμφιβολίες για την εκδοχή των συλληφθέντων και αμφισβήτησε την αλήθεια των ισχυρισμών τους.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν τις συνθήκες του θανάτου της 19χρονης. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων ανάμεσα στην ίδια και τη μητέρα της από τον την τηλεόραση του Alpha.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, τα μηνύματα αυτά φέρονται να αμφισβητούν τους ισχυρισμούς των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η νεαρή κοπέλα επιθυμούσε να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον, επειδή αισθανόταν καταπίεση από τους γονείς της και ήθελε να διασκεδάσει και να ξεφύγει.

Όπως αναφέρεται, το περιεχόμενο της συνομιλίας δείχνει μια ιδιαίτερα τρυφερή σχέση ανάμεσα στη Μυρτώ και τη μητέρα της, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το αφήγημα που είχαν παρουσιάσει οι κατηγορούμενοι.

Στα τελευταία μηνύματα που αποκάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός, η μητέρα της γράφει:

«Αυτό στο αφιερώνω με πολύ αγάπη από τη μάνα σου για εσένα».

Η Μυρτώ απαντά:

«Μαμά μου, σε ευχαριστώ πολύ, το άκουσα».

Και η μητέρα της συνεχίζει:

«Στο αφιερώνω ζωή μου, πανέμορφη, σε αγαπώ τόσο πολύ».

Την ίδια ώρα, η αγαπημένη θεία της 19χρονης, μιλώντας στην τηλεόραση του ALPHA, εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για όσα υποστηρίζουν οι συλληφθέντες.

«Η Μυρτώ ήταν ένα γλυκό πλάσμα. Είχαν στα χέρια τους το κινητό της και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έφτιαξαν εκείνοι την ιστορία; Αν πραγματικά νοιάζονταν για τη Μυρτώ και δεν της είχαν κάνει κακό, δεν θα την εγκατέλειπαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Oι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 19χρονη έχασε τη ζωή της.

