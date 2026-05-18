Η μηχανή που θα φέρει επανάσταση στον κόσμο των κατασκευών: Ικανή να χτίσει σπίτι σε μία μόνο μέρα
Η τεχνολογία συνεχίζει να κάνει άλματα προόδου και η τελευταία εφεύρεση που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο ακούει στο όνομα Charlotte.
Οι εταιρείες Earthbuilt Technology και Crest Robotics ολοκληρώνουν την ανάπτυξη του ρομπότ Charlotte, το οποίο έχει τη μορφή μιας γιγαντιαίας μηχανικής αράχνης με έξι πόδια.
Η μεγάλη του υπόσχεση είναι η πλήρως αυτόνομη ανέγερση μιας κατοικίας 200 τετραγωνικών μέτρων σε λιγότερο από μία ημέρα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα εκτύπωσης που δεν απαιτεί τη χρήση τσιμέντου.
