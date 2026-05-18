Ισραηλινά ΜΜΕ: Επίλεκτες δυνάμεις ξεκίνησαν την αναχαίτιση του στολίσκου Samoud ανοιχτά της Κύπρου

Επίλεκτες μονάδες του ισραηλινού ναυτικού έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου του «Παγκόσμιου Στολίσκου Σταθερότητας» που ξεκίνησε την Πέμπτη από την Τουρκία προς τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι οι αναχαιτίσεις έγιναν στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου.

Το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι η 13η ναυτική μονάδα κομάντο είχε αρχίσει να καταλαμβάνει τον «Παγκόσμιο Στολίσκο Ανθεκτικότητας», ενώ ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι το ισραηλινό ναυτικό διέταξε τους ακτιβιστές να σταματήσουν τις μηχανές πλοίων και σκαφών.

Η Jerusalem Post επικαλέστηκε ισραηλινή πηγή που είπε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε προκαταρκτική συνάντηση ασφαλείας την Κυριακή σχετικά με τον Στολίσκο Παγκόσμιας Ανθεκτικότητας που έρχεται από την Τουρκία στη Γάζα και ότι ο στολίσκος αναμένεται να φτάσει στις ισραηλινές ακτές εντός 48 ωρών.

Η ισραηλινή πηγή πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει επιχειρησιακή συνάντηση σήμερα με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους για να συζητήσει το θέμα.

Η Maariv επικαλέστηκε μια πηγή που είπε ότι το ισραηλινό ναυτικό θα εργαστεί για να σταματήσει τα πλοία του στόλου σε διεθνή ύδατα, πριν φτάσουν στα ισραηλινά.

Αυτό έρχεται αφότου ο στολίσκος ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι εντόπισε «άγνωστα πλοία» κοντά σε σκάφη που συμμετείχαν στο ταξίδι του για να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβλήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του στολίσκου, η απόσταση που απομένει για να φτάσει κανείς στη Γάζα υπολογίζεται στα 310 ναυτικά μίλια.

Ο στόλος απέπλευσε την Πέμπτη με τη συμμετοχή 54 πλοίων από τη Μαρμαρίδα σε μια νέα προσπάθεια να σπάσει ο ισραηλινός αποκλεισμός που επιβλήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Ο στόλος περιλαμβάνει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Στολίσκου Ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των Samira Aq Deniz Ordu, Iman Makhloufi, Saeed Abu Keshk, Ko Tinmuang και Natalia Maria, καθώς και μεγάλο αριθμό ακτιβιστών από 70 χώρες.

Στις 29 Απριλίου, ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, πλοία του «Στολίσκου Σταθερότητας», στον οποίο συμμετείχαν 345 συμμετέχοντες από 39 χώρες.

Το Ισραήλ συνέλαβε 21 σκάφη με περίπου 175 ακτιβιστές, ενώ τα υπόλοιπα συνέχισαν το ταξίδι τους προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

