Ισραήλ: «Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα – Την ευχαριστούμε»

Ένα σκάφος που αποτελεί μέρος του παγκόσμιου στολίσκου Sumud αναχωρεί για τη Γάζα για να παραδώσει βοήθεια εν μέσω του αποκλεισμού της παλαιστινιακής επικράτειας από το Ισραήλ, στο λιμάνι της Τυνησίας Bizerte

Οι πολίτες που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου στο ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν τις επόμενες ώρες κοντά στις ακτές της Ελλάδας, ενημερώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Διαβεβαιώνει, επίσης, ότι όλοι οι συμμετέχοντες που αποβιβάστηκαν από τα πλοία αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ευχαριστεί την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

Τέλος, διαμηνύει πως το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει να σπάσει ο νόμιμος ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ:

«Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ – μέσω των IDF – έχει καταφέρει να αποτρέψει επιτυχώς προσπάθειες παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, καθώς και την προσέγγιση πλοίων του λεγόμενου «προκλητικού στολίσκου», συμπεριλαμβανομένων και των χθεσινοβραδινών ενεργειών. Όλοι οι συμμετέχοντες στον στολίσκο που απομακρύνθηκαν από τα πλοία μεταφέρθηκαν χωρίς να υποστούν τραυματισμούς. Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου σε ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχθεί τους συμμετέχοντες του στολίσκου. Καλούμε όσους δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε προκλήσεις, αλλά ενδιαφέρονται πραγματικά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, να το πράξουν μέσω του BOP, το οποίο εξέδωσε επίσης σχετική ανακοίνωση σήμερα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

