Πλοίο της Ισπανίας θα αποπλεύσει για να είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια τον στολίσκο της Γάζας

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισπανίας στα Ηνωμένα Έθνη ότι θα αποσταλεί ισπανικό πλοίο σε διεθνή ύδατα για να βοηθήσει τους Ισπανούς που επιβαίνουν στο στολίσκο Global Sumud.

«Αύριο το πρωί θα αποπλεύσει από την Καρθαγένη ένα πλοίο θαλάσσιας δράσης εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα για την παροχή βοήθειας στο στόλο και για τυχόν διασώσεις», δήλωσε ως ένδειξη της δέσμευσής του για την τήρηση «του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος των πολιτών να πλέουν στη Μεσόγειο σε συνθήκες ασφάλειας».

Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που υπέβαλε το Podemos λίγες ώρες νωρίτερα. Το κόμμα ζήτησε σήμερα το απόγευμα μια «διεθνή αμυντική στρατιωτική επιχείρηση» για την προστασία της διαδρομής του στολίσκου προς τη Γάζα.

«Αν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να λάβει πραγματικά αποτελεσματικά μέτρα κατά της βαρβαρότητας και της γενοκτονίας, ας συνοδεύσει τη νηοπομπή», δήλωσε κατηγορηματικά ο Pablo Fernández, εκπρόσωπος του κόμματος.

Ο στολίσκος ξεκίνησε από την Ισπανία και διέσχισε την Ιταλία και την Τυνησία για να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας.

Το πλοίο Furor θα παράσχει υποστήριξη στον στολίσκο με πλήρωμα 50 ατόμων και έξι άτομα ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με πηγές του Ναυτικού.

Το πλοίο, που τέθηκε στη διάθεση του Επιτελείου Άμυνας (Emad), «θα νααποπλεύσει αύριο», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.