Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ Ισραήλ: Δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο του στολίσκου - Οργανώθηκε από τη Χαμάς

Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να μην επιτρέψει στο στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια, να εισέλθει «σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει ένα νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό».

Σημειώνεται πως ο στολίσκος αποτελείται από δεκάδες σκάφη και έχει προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδής Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Όπως κατήγγειλε ο Ισραηλινός αξιωματούχους, αυτός ο στολίσκος οργανώθηκε από τη Χαμάς και έχει σκοπό να την εξυπηρετήσει.

«Εάν η πραγματική επιθυμία των συμμετεχόντων στον στολισκο είναι να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και όχι να υπηρετήσουν τη Χαμάς, το Ισραήλ τους καλεί να δέσουν στο Μαρίνα Ασκαλόν και να ξεφορτώσουν εκεί τη βοήθεια, η οποία θα μεταφερθεί άμεσα και συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας» παροτρύνει ο Ισραηλινός εκπρόσωπος.

Τέλος, καλεί τους συμμετέχοντες «να μην παραβιάσουν το νόμο και να αποδεχτούν την πρόταση του Ισραήλ για ειρηνική μεταφορά οποιασδήποτε βοήθειας έχουν μαζί τους».

Δήλωση του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ Ισραήλ @OrenMarmorstein



Ανακοίνωση σχετικά με τον στολίσκο της Χαμάς («Sumud»):



— Israel in Greece ???? (@IsraelinGreece) September 22, 2025

