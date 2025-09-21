Παρίσι: Παλαιστινιακές και ισραηλινές σημαίες προβάλλονται στον Πύργο του Άιφελ

Aπροειδοποίητη προβολή σε μεγάλη οθόνη ξεκίνησε στις 9 το βράδυ και πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τις 11.45 το βράδυ, σύμφωνα με το δημαρχείο του Παρισιού

Παρίσι: Παλαιστινιακές και ισραηλινές σημαίες προβάλλονται στον Πύργο του Άιφελ
Η παλαιστινιακή και η ισραηλινή σημαία, που συνδέονται με το σχέδιο ενός περιστεριού που κρατά στο ράμφος του κλαδί ελιάς, προβάλλονται στον Πύργο του Άιφελ το βράδυ της Κυριακής, την παραμονή της επίσημης αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, ανακοίνωσε η δήμαρχος του Παρισιού.

Αυτή η απροειδοποίητη προβολή σε μια μεγάλη οθόνη ξεκίνησε στις 9.00 μ.μ. την Κυριακή, δήλωσε στο AFP το δημοτικό συμβούλιο του Παρισιού, στο οποίο ανήκει το μνημείο.

"Το Παρίσι υποστηρίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Το Παρίσι επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην ειρήνη, η οποία απαιτεί περισσότερο από ποτέ μια λύση δύο κρατών", έγραψε η δήμαρχος του Παρισιού, η σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στο κοινωνικό δίκτυο Bluesky, πλαισιώνοντας το μήνυμά της με μια φωτογραφία του φωτισμού.

Τις τελευταίες ημέρες, δήμαρχοι σε πολλές γαλλικές πόλεις έχουν επίσης δηλώσει την πρόθεσή τους να υψώσουν την παλαιστινιακή σημαία από την πρόσοψη των δημαρχείων τους τη Δευτέρα, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών, Μπρούνο Ρετάιλο, ο οποίος έχει δώσει εντολή στους νομάρχες να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια εάν το πράξουν.

Ο Μακρόν θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα παλαιστινιακό κράτος - Η προϋπόθεση για να ανοίξει πρεσβεία

Ο Μακρόν θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα παλαιστινιακό κράτος - Η προϋπόθεση για να ανοίξει πρεσβεία

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία τη Δευτέρα. Ωστόσο, η απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς αποτελεί «σαφή προϋπόθεση πριν ανοίξουμε πρεσβεία», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο ενημέρωση CBS την Κυριακή.

«Αυτή είναι η πρώτη δέσμη όρων και απαιτήσεων που θα θέσουμε σε εφαρμογή στην ειρηνευτική διαδικασία. Αλλά θα ανακοινώσουμε αυτήν την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στις 22».

Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης δεν είναι παιχνίδι προς όφελος της Χαμάς, απάντησε επίσης σε όσους, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον επικρίνουν για την απόφασή του.

«Δεν ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες της Χαμάς», η οποία έχει «εμμονή με την καταστροφή του Ισραήλ», υποστήριξε. «Αλλά αναγνωρίζω τη νομιμότητα τόσων πολλών Παλαιστινίων που θέλουν ένα κράτος, που είναι λαός. Θέλουν ένα έθνος, θέλουν ένα κράτος και δεν πρέπει να τους πιέζουμε προς τη Χαμάς».

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε επίσης τη βαθιά του διαφωνία με τη στρατιωτική πολιτική που ακολουθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα. Αρχικά, αναγνώρισε ότι αυτή η πολιτική καταστροφής της Χαμάς είχε σημειώσει μια ορισμένη στρατιωτική «επιτυχία» «επειδή σκότωσαν όλους τους κύριους ηγέτες ».

Αλλά στην ουσία, πρόκειται για αποτυχία, επειδή αν «ο ισραηλινός στρατός πιθανώς σκότωσε τους μισούς» από τους περίπου «25.000 μαχητές της Χαμάς», η τρομοκρατική ομάδα «έχει καταφέρει να στρατολογήσει τους αντίστοιχους» από τότε. «Έχετε τόσους μαχητές στην αρχή », οπότε «αν θέλουμε να διαλύσουμε τη Χαμάς, ο ολοκληρωτικός πόλεμος δεν είναι η λύση, επειδή μόνο σκοτώνει την αξιοπιστία του Ισραήλ ».

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θέλει να καταστρέψει τη λύση των δύο κρατών, όχι μόνο τη Χαμάς. Αυτό καθιστά απαραίτητη την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης. «Όταν η Κνεσέτ αποφάσισε να αναβιώσει τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη, ήταν η καλύτερη απόδειξη ότι δεν θέλουν να πολεμήσουν τη Χαμάς », υποστήριξε. «Δεν υπάρχει Χαμάς στη Δυτική Όχθη. Θέλουν απλώς να καταστρέψουν τα υπάρχοντα πολιτικά σώματα και την πιθανότητα δύο κρατών. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό είναι ένα τρομερό λάθος για το ίδιο το Ισραήλ, γιατί κάνοντας αυτό, απλώς σκοτώνουν οποιαδήποτε άλλη προοπτική εκτός από τον πόλεμο».

Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε τις μεταρρυθμίσεις από την Παλαιστινιακή Αρχή. «Έχουμε λάβει μια σειρά δεσμεύσεων», τόνισε: «Μεταρρύθμιση. Η εκλογή νέου αντιπροέδρου, η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ένα πρόγραμμα αναγκαστικής αμοιβής, προφανώς, επίσης με την παρακολούθηση μιας αμερικανικής δομής ελέγχου».

