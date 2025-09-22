Αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους: Η πίεση στο Ισραήλ και η αντίδραση Νετανιάχου

Η Βρετανία, η Πορτογαλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν την επίσημη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, ενώ παρόμοιες κινήσεις αναμένονται και από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, η οποία προτίθεται να προβεί σε αναγνώριση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η υπογραφή της διακήρυξης αναμένεται σήμερα στη Νέα Υόρκη, πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης, όπου το ζήτημα της Γάζας θα αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι η αναγνώριση εντάσσεται στην προσπάθεια προώθησης της λύσης των δύο κρατών και υπενθύμισε ότι το Λονδίνο «ενώνεται με περισσότερες από 150 χώρες» που έχουν ήδη λάβει αντίστοιχη απόφαση. Λίγο νωρίτερα ανακοινώσεις είχαν γίνει από την Αυστραλία και τον Καναδά.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε επίσημη αναγνώριση, ενώ η Νέα Ζηλανδία εξετάζει την προοπτική και αναμένεται να τοποθετηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι χώρες επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντίδραση Ισραήλ στην αναγνώριση

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε κατηγορηματικά τις πρόσφατες αναγνωρίσεις, δηλώνοντας ότι «κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη». Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα υποστήριξε ότι οι αποφάσεις των δυτικών χωρών συνιστούν «ανταμοιβή στην τρομοκρατία» μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι αναγνωρίσεις μπορούν να επιταχύνουν την προοπτική λύσης δύο κρατών. Εκ μέρους της Χαμάς, ο αξιωματούχος Μαχμούντ Μαρντάουι χαρακτήρισε τις εξελίξεις «νίκη για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων» και ζήτησε την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων που θα συνοδεύουν τις αναγνωρίσεις.